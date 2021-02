Felülírta Belgium oltási tervét az AstraZeneca vakcinája

Belgium a következő napokban felülvizsgálja oltási tervét, miután az egészségügyi tanács azt javasolta, hogy egyelőre ne adják be az 55 évnél idősebbeknek az Oxfordi Egyetem és AstraZeneca közösen kifejlesztett vakcináját – számoltak be belga hírforrások szerdán. Frank Vandenbroucke egészségügyi miniszter szerint nincs elegendő információ a brit–svéd fejlesztésű oltóanyag mellékhatásairól az idősebb korosztálynál.

Az 55 év fölöttiekre vonatkozó oltási tilalom egyelőre egy biztonsági intézkedés, amíg további adatok nem állnak rendelkezésre, mondta Pierre Van Damme, a belgiumi oltási terv kidolgozásával és végrehajtásával megbízott egészségügyi tanács szóvivője – számolt be a HLN holland nyelvű belga hírportál szerdán.

Wouter Beke flamand népjóléti, népegészségügyi, családügyi és a szegénység csökkentéséért felelős miniszter

A Pfizer és a Moderna oltóanyagait az átmeneti korlátozás nem érinti – tette hozzá.

Wouter Beke később egy, a Twitteren közzétett ábrán magyarázta el, hogy azért nincs elegendő adat az idősebb korosztályba tartozók oltási reakciójáról, mert a gyógyszergyártók jellemzően 18 és 64 év közötti betegekkel végzik az oltóanyagok tesztelését.

Het is cruciaal om de mensen die het meest kwetsbaar zijn eerst te vaccineren. Daarom stelden we een lijst op van risicopatiënten die voorrang krijgen in onze #vaccinatiecampagne. Op die manier kunnen we op termijn werken aan versoepelingen voor iedereen. pic.twitter.com/OppAMhGtzI

