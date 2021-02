Továbbra is csökken az elhunytak száma hazánkban

Megosztás Tweet



1124 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést és elhunyt 54 többségében idős, krónikus beteg.

1124 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 368 710 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 54 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 578 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 264 260 fő, az aktív fertőzöttek száma 91 872 főre csökkent. 3682 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 273-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

Eddig 237 872fő kapott oltást, közülük 61 266 fő már a második oltását is megkapta. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, az elmúlt napokban az idősotthonokra, bentlakásos szociális intézményekre összpontosulnak az oltások. Február első hetében a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek, őket a háziorvos fogja keresni ezekben a napokban.

Az e hétre tervezett oltásokat az oltási munkacsoportnak azonban át kell tervezni, mert vasárnap az ígért 18 ezer adag vakcina helyett kevesebb, mint 11 ezer adag érkezett a Modernától. Az oltási munkacsoport hétfői ülésén dönt az e heti oltási terv módosításáról. Ahogy azt ígértnél kevesebb Moderna-vakcina szállítmány is jelzi, a brüsszeli vakcinabeszerzés teljesen kiszámíthatatlan és kevés vakcina érkezik.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Magyarország ezért mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez. Pénteken újabb vakcina beszerzéséről született megállapodás: 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm oltóanyag fog érkezni a következő 4 hónapban. Oroszországból 1 millió ember oltására elég vakcinát várunk 3 hónap alatt. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak.

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötöttünk le több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből eddig csak az Pfizer és a Moderna vakcinák érkeztek Magyarországra. Pénteken az EU-ban harmadikként az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyaga is megkapta az uniós forgalomba hozatali engedélyt. Ezt a vakcinát a magyar hatóság már korábban engedélyezte. Így hamarosan ebből a vakcinából is érkezhet hazánkba.

