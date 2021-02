Müller Cecília: Kevesebb vakcina érkezett, ezért át kell alakítani az oltási tervet

Megosztás Tweet



18 ezer adag helyett 11 ezernél is kevesebb dózis érkezett a Moderna vakcinájából a hétvégén. Ezért át kell dolgozni az e heti oltási tervet – derült ki az operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

A veszélyhelyzet ellenére vasárnap délben tüntetést szerveztek. A rendőrök a tüntetésen résztvevőket igazoltatták, és felszólították, hogy térjenek haza. Két személlyel szemben indítottak el eljárást – kezdte Gál Kristóf alezredes, az ORFK szóvivője. Majd a napi szabálysértési adatokat ismertette.

607 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot – tette hozzá.

1532 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt a hétvégén.

13810 hatósági házi karantént rendeltek el, és 8105 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette, hogy hétfőn 1124 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 368 710 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 54 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 578 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 264 260 fő, az aktív fertőzöttek száma 91 872 főre csökkent. 3682 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 273-an vannak lélegeztetőgépen. Eddig 237 872 fő kapott oltást, közülük 61 266 fő már a második oltását is megkapta.

Az operatív törzs pontosan megszervezte az oltási menetet. Már csak néhányan vannak az egészségügyi dolgozók, akik nem kapták meg a vakcinát. A hétvégén az oltócsoportok beoltották az idősotthonok és más szociális intézmények bentlakóit és dolgozóit – mondta Müller Cecília.

Minden otthonba nem tudtak eljutni az oltócsapatok, mivel több intézményben több bentlakó is koronavírussal szenvedett így azok az intézmények kimaradtak. Amint felgyógyulnak, az ő beoltásuk is megtörténik.

A harmadik lépésben a regisztráltak oltást kezdik meg a héten a háziorvosok, akik naponta tíz adag vakcinát kapnak. Lesznek, akik a megyei oltóközpontba kapják majd meg az oltást.

Müller Cecília hangsúlyozta: át kellett szervezzék az oltási tervet, mivel a vasárnap érkezett vakcina szállítmány kevesebb volt, mint amennyire számítottak. 18 ezer adag helyett csak 11 ezernél is kevesebb érkezett. Az operatív törzs már dolgozik az e hétre tervezett oltási terv módosításán. Kiemelte, hogy a fentiek ellenére a regisztráltak oltását elkezdik.

Mindegyik vakcina, amelyet forgalomba hoznak, hatékony legtöbbjük 80-90 százaléka hatékonyságú ráadásul jelentős szövődményekkel nem jár.

A kormány minden lehetőséget megragad, hogy minél hamarabb, minél több vakcinát szerezzen be. Ezért is jó, hír, hogy az európai gyógyszerügynökség engedélyezet az AstraZeneca vakcináját is.

Magyarország az uniós szállítmányokon (Pfizer, Moderna) beszerzett kétmillió orosz egy és ötmillió kínai vakcinát.

A héten további 85 ezer adag Pfizer vakcinát várnak. Érkezik majd a héten Moderna vakcina is, de a szállítmány mennyisége még bizonytalan.

Magyarországon a brazil és a dél-afrikai koronavírus mutánst még nem mutatták ki – válaszolta egy kérdésre Müller Cecília.

A címlapfotó illusztráció.