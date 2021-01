Ezért biztonságos és hatékony az orosz Szputnyik V vakcina

Megosztás Tweet



Biztonságos és hatékony az orosz Szputnyik V vakcina - ezt állapította meg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). Az oltóanyag engedélyezését hosszas vizsgálatok előzték meg. A magyar szakemberek a gyártási körülményeket a helyszínen ellenőrizték. Csak úgy mint a kínai Sinopharmét, amely szintén zöld utat kapott. A részletekről Szentiványi Mátyás az OGYÉI főigazgatója beszélt az M1-en.

Szentiványi Mátyás részletesen elmondta, hogy milyen ellenőrzéseket folytatnak minden gyógyszer engedélyezés esetében. Az oltóanyag engedélyezését is hosszas vizsgálatok előzték meg. A magyar szakemberek a gyártási körülményeket a helyszínen ellenőrizték.

- Kollégáim kimentek Oroszországba is, a gyártóhelyet is meg tudták tekinteni, lehetőségünk volt konzultációkat folytatni az orosz féllel is, ott a helyszínen is, de videókonferencia keretében is. Úgy gondolom, hogy mindent át tudtunk beszélni, nem maradt olyan kérdés, hogy további kérdőjelek maradnának - mondta a szakember, aki arról is beszélt, hogy Magyarország mintákat is kapott a vakcinából, amelyek arra szolgáltak, hogy megvizsgálják és összevessék a dokumentációval. Ilyenkor nagyon sok szakkérdést vizsgálnak.

Az eddigi eredmények pedig meggyőzőek és minden olyan, amilyennek lennie kell. A Szputnyik V 18 éves kor felett mindenki számára beadható.

Zöld utat kapott a Sinopharm oltóanyaga is Magyarországon, a magyar szakemberek Kínában is jártak. Érdemes megnézni a teljes beszélgetést:

