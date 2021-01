Országos körkép: Folyamatosan oltanak az idősotthonokban is

Megosztás Tweet



Folyamatosan oltják az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények dolgozóit és lakóit. A cél az, hogy mielőbb megkaphassa a vakcinát mindenki, aki kéri. Az M1 körképében helyszíni tudósítók számolnak be a tapasztalatokról.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy már a hétvégén végeznek a mobil oltócsapatok az idősotthonokban, így jövő héten azok következnek, akik előre regisztráltak levélben vagy az interneten. Közülük is a legidősebbek. Minden jel arra utal, hogy végre felpöröghet az oltási kampány. Egyre több helyről, egyre többféle vakcina érkezhet Magyarországra, végre olyan mennyiségben, amely a tömeges oltáshoz is elegendő.

A címlapfotó illusztráció.