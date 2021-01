Megkapta az engedélyt a Sinopharm vakcina is

Megosztás Tweet



A mai napon az OGYÉI kiadta az ideiglenes engedélyt a Sinopharm vakcinára is.

Az oltási munkacsoport rendszeresen ülésezik, felügyelik a vakcinák országba érkezését, és azok beadatását. Minden megyében létrejöttek oltási munkacsoportok, hogy zökkenőmentesen történjenek a vakcinák beadása – mondta György István államtitkár az Operatív törzs mai tájékoztatóján. Hozzátette, minden munkacsoportot is személyesen fel fog keresni.

Eddig 175 283 fő kapott oltást, közülük 37 727 fő már a második oltását is megkapta.

A héten lezárják az egészségügyi és szociális intézményekben az oltást. Ezekben a csoportokban, aki még nem szerette volna felvenni az oltást később is megteheti, de hétfőtől már a lakosság oltását is megkezdik, az idősek oltásával.

A felnyitott ampullákat a regisztráltak és az egészségügyi dolgozók kaphatják meg. Ha nincs elégséges személy, akkor aznap az utolsó ampulla nem nyitható fel, hogy ne menjen kárba egyetlen vakcina sem.

Az oltás nemcsak a háziorvosi rendelőkben adható be

A háziorvosoknak átadják a regisztráltak sorrendjét, a regisztráltak pedig életkoruk szerint fogják megkapni a vakcinát. A háziorvosoknak biztosítják az idősek elérhetőségét is, hogy megbeszéljék az oltási időpontot. Az oltás nemcsak a háziorvosi rendelőkben adható majd be, indokolt esetben a regisztrált otthonában is megtörténhet. A háziorvosok a Moderna vakcinával fognak oltani, a Pfizerrel pedig a megyei kórházakban.

Nem vagy nem felelően viseltek maszkot

107 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes. 280 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt.

2629 hatósági házi karantént rendeltek el, és 7854 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

1459 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 364 909 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 374 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 254 783 fő, az aktív fertőzöttek száma 97 752 főre csökkent. 3649 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 258-an vannak lélegeztetőgépen.

Újabb vakcinával bővült a lista

Müller Cecília országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a mai napon az OGYÉI kiadta az ideiglenes engedélyt a Sinopharm vakcinára is. Így egy újabb vakcinával bővült a lista. Müller Cecília szerint a háziorvosok eddig is kiválóan helytálltak a védekezés eddigi szakaszában, a vakcinák beadása során is lehet rájuk számítani és minden fennakadás nélkül fog megvalósulni a tömeges oltás időszaka. Ez azért is van így, mert a vakcinák beadása nem idegen a háziorvosok számára, hiszen a kötelező oltásokat már évtizede ők adják be az embereknek. Azt is elmondta, hogy továbbra sem érkeznek jelentős számban bejelentések mellékhatásokról, továbbra is a legsúlyosabb mellékhatás a bőrpír, esetlegesen enyhe láz.

Elkezdődik a regisztráltak oltása

Ahogy ma arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában fontos bejelentést tett: A jövő hét elejétől új szakasz indul, elkezdődik a regisztráltak oltása.

A címlapfotó illusztráció.