A vakcina, amely magas hatékonyságú az új brit variánssal szemben is

A Novavax Londonban ismertetett közleménye szerint a tizenötezer résztvevővel elvégzett nagy-britanniai vizsgálat kimutatta, hogy a Covid-19 betegséget okozó koronavírus eredeti változatával szemben a vakcina 95,6 százalékos, az új brit variánssal szemben 85,6 százalékos hatékonyságú.

A cég számítási módszertana alapján a Novavax oltóanyag hatékonysága a vizsgálati csoport összességére vetítve 89,3 százalékos.

A vállalat közölte:

A brit kormány karácsony előtt jelentette be az új koronavírus-variáns azonosítását. A vizsgálatok adatai szerint a variáns – amely kezdetben mindenekelőtt Londonban és Délkelet-Angliában terjedt – harminc-hetven százalék közötti mértékben lehet fertőzőképesebb a korábban azonosított típusnál.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) által eddig jóváhagyott vakcinák mindegyikének klinikai próbái már lezárultak, amikor a brit kormány bejelentette az új koronavírus-variáns azonosítását.

Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója azonban minapi sajtótájékoztatóján közölte: a vizsgálati eredmények alapján a Nagy-Britanniában már forgalomba került oltóanyagok is ugyanolyan hatékonyak az új vírusváltozattal szemben, mint az először felbukkant koronavírus-variáns ellen.

Az MHRA eddig a Pfizer és a BioNTech, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca, valamint a Moderna vakcináinak nagy-britanniai forgalmazását engedélyezte.

A december 8-án kezdődött nagy-britanniai oltási kampány az első két oltóanyaggal folyik, az amerikai Moderna vállalat vakcinája várhatóan tavasszal érkezik.

Clive Dix, a brit oltási kampány szervezésére alakult kormányzati munkacsoport elnöke a Novavax beszámolója utáni nyilatkozatában látványosnak nevezte a vakcinával folytatott próbák eredményeit.

Kiemelte: különösen biztató, hogy az oltóanyag az újonnan felbukkanó variánsokkal szemben is magas hatékonyságú.

Boris Johnson miniszterelnök csütörtök éjjeli Twitter-bejegyzésében jó hírnek nevezte, hogy a Novavax vakcinája a nagy-britanniai próbákon magas hatékonyságúnak bizonyult.

Good news that the @Novavax vaccine has proved effective in UK trials. Thank you to all the volunteers who made these results possible.

Our medicines regulator will now assess the vaccine, which will be made in Teesside. If approved, we have 60m doses on order.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 28, 2021