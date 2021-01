Kritizálták az illatgyertyákat, miközben lehet, hogy a vírussal küzdenek

A koronavírus egyik jellegzetes tünete a szaglás és az ízlelés elvesztése, ami úgy tűnik, hogy bizonyos termékek értékesítését is befolyásolja. Ugyanis az egyik legnagyobb elektronikus kereskedelemmel foglalkozó amerikai cég honlapján, a koronavírus terjedésével együtt, megszaporodtak a negatív értékelések egyes illatgyertyák mellett.

Az egyik Twitter-felhasználó észrevette, hogy az illatos gyertyákról szóló posztokban az után szaporodtak meg az egycsillagos értékelések, miután a koronavírus-fertőzés tömegesen elterjedt az Egyesült Államokban.

Az egyetemi hallgató táblázatokkal is igazolta, hogy a vírus terjedésével párhuzamosan váltak egyre népszerűtlenebbé a termékek.

I couldn’t just walk past this Tweet, so here is some fun #dataviz

Scented candles: An unexpected victim of the COVID-19 pandemic 1/n https://t.co/xEmCTQn9sA pic.twitter.com/tVecEiX5Jc

— Kate Petrova (@kate_ptrv) November 27, 2020