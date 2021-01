A szakember elárulta, miért kell fenntartani a korlátozásokat

Megosztás Tweet



A szakemberek szerint ahhoz, hogy fel lehessen oldani a korlátozásokat – hogy visszatérhessen az élet a régi kerékvágásba –, ahhoz a nyájimmunitást meg kell szerezni.

Ahhoz, hogy a nyájimmunitás létrejöjjön, körülbelül a lakosság 65 százalékának kell rendelkeznie valamiféle immunitással – mondta Rusvai Miklós infektológus a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„A nyájimmunitás azt jelenti, hogy a vírus nem talál elegendő embert” – mondta, majd hozzátette: „az eltérő immunitású emberek tartják fent a fertőzést, ez válik kiegyenlítetté vagy majdnem kiegyenlítetté, amikor a nyájimmunitást elérjük, és ezáltal a vírus már nem tud könnyen fogékony embert találni, ezért megszűnik szaporodni a környezetünkben és bennünk” – fogalmazott Rusvai Miklós.

Az infektológus véleménye szerint Magyarországon ötmillió embert kellene beoltani ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás.

Ehhez azonban kell az oltási hajlandóság, aminek az első lépése a regisztráció, amiből a döntéshozók, illetve akik az oltási tervet lebonyolítják, megtudhatják azt, hogy ki az, akinek szándékában áll beoltatni magát.

Úgy fogalmazott,

„az oltási hajlandóság legjobb fokozója az, ha minél több embert beoltunk. Nagyon erős volt a tartózkodás az egészségügyi dolgozók körében is a kezdeti időben, aztán haladt előre a kampány, és egyre többen és többen akarták felvenni az oltást”.

„Én úgy látom most nem is az oltási hajlandóság hiánya, hanem a vakcina hiánya az, ami egyelőre az oltás kiterjesztését gátolja” – mondta el véleményét Rusvai Miklós.

Rusvai Miklós azt is elmondta, hogy ő már regisztrált, azonban „ha valaki úgy érzi, hogy politikai döntés jellege van, akkor azt nem tartom igazán helyesnek, hiszen mindazok az adatok, amiket meg kellett adni a regisztrációnál, azok tulajdonképpen így is rendelkezésre állnak a különböző kormányhivatalokban”.

A járványgörbe adatai rendkívül jól alakulnak. Az elhunytak száma, a lélegeztetőgépen lévők száma, a kórházban lévők száma és a friss fertőzöttek száma csökken.

A jelenlegi kedvező tendenciát a járványmenetben a kijárási korlátozás tartja fenn,

és csak akkor lehet ezt megszüntetni, amikor az átoltottság már elért legalább 30 százalékot, az már érezhetően csökkentené a járvány veszélyét, bár nem lenne elég ahhoz, hogy a nyájimmunitás kialakuljon – emelte ki.

Rusvai Miklós úgy gondolja, addig kellene a korlátozásokat fenntartani, amíg vissza nem térünk a szeptemberi szintekre, most a novemberi szinteken tartunk. A korlátozások lazítása az infektológus szerint május előtt nem következik be.

Májusban már az időjárás is nekünk kedvez majd, ugyanúgy, mint ahogy tavaly is nagyon sokat segített az első járványhullám befejezéséhez. „A száraz, meleg idő úgy tűnik, hogy ha nem is döntő mértékben, de befolyásolja a vírus terjedésének sebességét” – mondta az infektológus.

