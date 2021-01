Államtitkár: Köszönet és kreditek illetik a védekezésben segítő diákokat

Megosztás Tweet



Magyarországra eddig a Pfizer/BioNTech-től hét, míg az amerikai Modernától egy vakcinaszállítmány érkezett. Vasárnap újabb adag szállítmány várható a Moderna oltóanyagából. Eddig 152 704 fő kapta meg az első oltást, 17 772-en pedig már a második oltást is felvették – számolt be Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára kezdte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóját.

Eddig közel 5,200 orvos egyetemista vett részt a védekezésben, a pedagógusok és a szociális dolgozók oltásában – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.

Jelenleg ezer fiatal dolgozik 64 kórházban. Több százan dolgoznak jelenleg is önkéntesen az orvosegyetemi klinikákon is. Az Országos Mentőszolgálatnál (OMSz) eddig 17 500 munkaórányi szolgálatot vállaltak. Elsősorban a négy orvosegyetem hallgatói vettek részt a védekezésben, de más egyetemek hallgatói is részt vettek a munkában.

Volt olyan hogy

több mint 500 egyetemista dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál és a hétvégén is százan álltak csatasorban.

Hatalmas köszönetet illeti őket, amiért a vizsgaidőszak alatt is segítenek – emelte ki Schanda Tamás.

Járulékmentes fizetés mellett a diákok krediteket is kaptak, továbbá számukra a vizsgaidőszakot két héttel meghosszabbították, számolt be az államtitkár.

Schanda Tamás elmondta, hogy amíg

a fiatalok önzetlenül küzdenek, mások hátráltatják a védekezést és aláaknázzák a közbizalmat álhírekkel, és egészségügyi „Mekk mesterként” félrevezetik a közvéleményt és abszurd összeesküvésekkel bombázzák az emberek.

Ez a legfelelőtlenebb magatartás járványhelyzet idején.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt kedden 135, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta már 21656 ember ellen intézkedtek a rendőrök.

A tízezer lakosúnál nagyobb település közterületén – az önkormányzati rendeletben elrendelt maszkviselési kötelezettség megszegése miatt – 112 ember ellen intézkedtek kedden. Közülük 29 embert figyelmeztetésben részesítettek, 37-et helyszíni bírsággal sújtottak, 47-et pedig feljelentettek.

A tömegközlekedésben és a megállókban 10, míg a boltokban és üzletekben 13 esetben kellett intézkedniük

a maszk helytelen viselése, vagy annak hiánya miatt a a rendőröknek. Az üzletekben, vendéglátóhelyeken, szolgáltatóhelyeken és szállodákban ugyancsak a szabályok be nem tartása miatt 788 rendőri intézkedésre volt szükség a jogszabály november 11-i hatályba lépése óta.

A kijárási tilalmat az előző napon 343-an szegték meg. November 4. óta a rendőröknek 30202 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük. Az országon átutazó külföldi állampolgárokat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 10470 alkalommal intézkedtek a rendőrök – mondta Kiss Róbert.

Az elmúlt napon 8125 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket, 2525 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így jelenleg 17834-en vannak hatósági házi karanténban.

Ismét ezer fölött az új fertőzöttek száma

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 85 többségében idős, krónikus beteg halt meg és 1004 magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést. Az elhunytak száma 12 198-ra emelkedett, a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma 361 881-re.

Az aktív fertőzöttek száma napról napra csökkent és jelenleg 103 087-en vannak – hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Kórházban 3809 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen.

Csökken az aktív betegek, miközben folyamatosan nő a gyógyultak száma

Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása a napokban lezárul és tovább kell lépni és biztosítani az oltást a magas kockázatú csoportoknak, az idősek. Ezért intenzívebbé válik az oltás a szociális intézményekben a védőoltások beadása.

Ezért intenzívebbé válik az oltás a szociális intézményekben a védőoltások beadása, amennyire az oltóanyag mennyisége ezt lehetővé teszi.

Magyarországra eddig a Pfizer/BioNTech-től hét, míg az amerikai Modernától egy szállítmány érkezett. Vasárnap egy újabb adag Moderna-szállítmány várható.

Eddig 152 704 fő kapta meg az első oltást, 17 772-en pedig már a második oltást is felvették.

A kormány mai ülésén a korlátozó intézkedések fenntartását vizsgálja és azt, hogyan lehetne az érvényben lévő korlátozásokat enyhíteni. Ehhez azonban jelentősebb mennyiségű vakcinára lenne szükség - szögezte le Müller Cecília.

Müller Cecília újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy az oltópontok akkor járnak el helyesen, ha tartalékot képeznek az oltandó személyek körében.

A Pfizer mínusz 70 fokon tárolt vakcinájának kiolvasztása után még 2-8 Celsius-fokon 120 órán át felhasználható. Egy ampulla hat fő beoltására elegendő, azt hat órán belül kell felhasználni.

Ezért, ha valaki nem tud megjelenni az előre megnevezett időpontra, akkor másokat meg tudnak keresni. Egy oltásra jogosult személy így még megkaphatja a már felbontott vakcinát, így az nem vész kárba.