Menczer: Kiszolgáltatott helyzetben logikus, hogy más forrásokat keresünk

A kormány szerint nemzeti érdek az oltás felgyorsítása, ezért minden biztonságos és hatásos vakcina beszerzésére szükség van – hangsúlyozta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az M1 Ma reggel című műsorában.

Magyarországon nem politikusok, hanem szakemberek döntenek arról, hogy egy vakcinát lehet-e használni vagy sem. Ezért is engedélyezték a hatóságok az orosz vakcina használatát. Ráadásul Németország is azt szeretné, ha az orosz vakcina is engedélyt kapna az Unióban.

„Ma már mindenki tudja, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, hogy Brüsszelen keresztül kevés vakcina érkezik” – mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Ma reggelben.

Az elmúlt hetekben az Európai Unióval először a Pfizer közölte azt, hogy csökkenti a szállítandó mennyiségeket – már korábban sem szállított annyit, mint amennyit ígért. A Moderna szállít, de nagyon keveset, az AstaZeneca pedig még meg sem kapta az engedélyt, de már most közölte, hogy kevesebbet fog szállítani, mint amennyit vállalt.

„Szerintem egy ilyen helyzetben teljesen logikus az, hogy más forrásokat keresünk”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Menczer Tamás úgy látja, hogy ennek a helyzetnek az az oka, hogy Brüsszel későn kötött szerződést és kis mennyiségre kötötte azt. Mindezek mellett az engedélyezési eljárás is lassúnak bizonyul.

„Az orosz vakcináról, Magyarország vonatkozásában, magyar szakemberek döntöttek, a magyar Országos Gyógyszerészeti Intézet munkatársai, tehát nem mi, politikusok”

– szögezte le az államtitkár. Hozzátette, „viszont nekünk, politikusoknak a feladatunk az, hogy megteremtsük a szakembereknek a lehetőséget arra, hogy dönteni tudjanak”.

Ezért utazhattak ki a szakemberek Oroszországba, ahol megvizsgálhatták a gyártóhelyszínt, láthatták a dokumentációt, konzultálhattak az orosz kollégáikkal, és ennek az egészségügyi protokoll végén döntöttek a magyar Országos Gyógyszerészeti Intézet munkatársai arról, hogy érdemes megvásárolni a Szputnyik V vakcinát, mert hatásos és biztonságos.

„Brüsszel bennünket kritizált azért, mert Oroszországgal és Kínával együttműködünk, de ezt követően láthattuk, hogy Angela Merkel tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, az orosz vakcináról. Láthattuk, hogy az Európai Gyógyszerügynökség tárgyal az orosz partnerszervével az orosz vakcináról” – emelete ki az államtitkár.

Menczer Tamás fontosnak tartja azt, hogy

egészségügyi kérdésből senki ne csináljon politikai kérdést.

„A kínai vakcinával kapcsolatosan csak azt tudom mondani, hogy azt követően, hogy nyilvánosságra került az, hogy Magyarország előrehaladott tárgyalásokat folytat Kínával, a kínai vakcinával kapcsolatban, ezt követően a diplomáciai vonalak égtek a pekingi nagykövetségünknél” – mondta az államtitkár.

Menczer Tamás szerint „a hosszútávú, megnyugtató megoldás csak a vakcina lehet, ezért kell nekünk vakcinát beszerezni, biztonságos és hatékony vakcinát".



