Általános jelenség a vakcinahiány az európai országokban

Megosztás Tweet



Belgiumban napokon belül több mint egy hónapra bezár az ország, megtiltják, hogy bárki átlépje az ország határait, hacsak nem elengedhetetlen célból utazik. Így próbálják megfékezni a mutánsvírusok elterjedését – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

A nem elengedhetetlen célú utazást, a szabadidős utazást január 27. és március 1. között megtiltják Belgiumban. Elengedhetetlen utazásnak számít majd például, ha valaki családi okokból utazik – természetesen megfelelő indokkal –, ha orvosi vizsgálatra vagy kezelésre kell külföldre utaznia, és indokolt az üzleti út, a diákok, a kutatók utazhatnak, és a határ mentén élők is átléphetik majd a határokat, még akkor is, ha vásárolni szeretnének” – mondta Baraczka Eszter, az M1 belgiumi tudósítója.

Külön szabály érvényes a nem egyháztartásban élő külföldi partnerekre, ha a kapcsolat tartós és stabil, akkor találkozhatnak. Kérdés azonban, hogy majd ezt, hogyan lehet igazolni.

A belga miniszterelnök, Alexander de Croo szerint minderre azért van szükség, mert az utazással a vírus is „utazik”, és a karácsonyi szünet megmutatta, hogy

nagyon káros volt, hogy belgák százezrei utaztak el, többszöri kérés és felszólítás ellenére külföldre a szabadság idején, és nagy valószínűséggel behurcolták a vírust Belgiumba.

Belgiumba jelen pillanatban is nagyon körülményes beutazni, aki ide érkezik a vörös zónából, akkor minimum egyhetes karantén vár rá, és két tesztet is el kell végeztetnie a karantén első és hetedik napján. Akinek pedig nincs állandó lakcíme Belgiumban, már csak úgy lépheti át az országhatárt, ha bemutat egy 72 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet.

Ősszel nagyon rosszak voltak a járványmutatók Belgiumban, viszont az elmúlt hetekben stabilizálódott némileg a helyzet.

Most megint romlik a trend, lényegében minden egyes mutató növekszik, és ez aggodalomra ad okot.

Becslések szerint a nyilvántartott fertőzöttek 25 százaléka a mutánsvírussal fertőződött meg, és felütötte a fejét az iskolákban is a járvány.

A belga egészségügyi miniszter, Frank Vandenbroucke az iskolák gócponttá nyilvánítását sürgeti.

Romániában enyhítenek a járványügyi korlátozásokon

Miután 3 ezrelék alá csökkent a fertőzési ráta, hétfőtől nyitnak az éttermek, a mozik és a színházak.

„Három hónap után újra kinyithatnak az éttermek, egyelőre a férőhelyek 30 százalékát tölthetik be a vendéglők, de magánrendezvényeket, például esküvőket továbbra nem szervezhetnek, és este 9 óráig tarthatnak csak nyitva” – mondta Demeter Katalin, az M1 romániai tudósítója.

Az enyhítésekről az után döntöttek, miután csökkentek a fertőzésszámok, és a főváros is kikerült a vörös besorolás alól.

Az egészségügyi szakemberek szerint a korlátozások enyhítése az iskolák februárra tervezett megnyitását is veszélyeztethetik.

Románia azt tervezte, hogy áprilisig több mint ötmillió embert oltanak be, az idősek, a krónikus betegek és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozói jogosultak a vakcinára. Közülük eddig mintegy 430 ezer embert oltottak be, de már most lassabban halad a kampány a tervezettnél. Az oltási kampány vezetője szerint különösen a következő két hét lesz a kritikus amiatt, hogy a vártnál kevesebb vakcina érkezett az országba.

Horvátország felfüggeszti a lakosság beoltását

Mivel nincs elegendő oltóanyag, a meglévő vakcinát azok kaphatják meg, akik már megkapták a védőoltás első adagját. A válságstáb közben döntött az enyhítésekről, ezekről akkor lehet szó, ha nem jelenik meg a Nagy-Britanniában decemberben azonosított új koronavírustörzs.

„Horvátországban a hét végéig 65 ezer embert oltottak be a koronavírus ellen december 27. óta, ugyanakkor pénteken a válságstáb bejelentette, hogy egyelőre nem folytatják a lakosság oltását a tervezett ütem szerint. A meglévő vakcinát csak azok kaphatják meg, akik már megkapták az első adagot” – mondta Kriják Krisztina, az M1 horvátországi tudósítója.

A Pfizer–BioNTech vakcinájából 1,9 millió dózist rendelt Horvátország, amely 950 ezer ember beoltására elegendő. A vakcina azonban nem érkezik olyan ütemben, mint ahogy arra szerződést kötött Zágráb, valamint a mennyiséget is csökkentették.

Késik a Moderna oltóanyaga is, amiből egymillió ampullának kellett volna az országba érkezni januárban és februárban, ebből azonban csak 3600 érkezett meg az országba.

Az AstraZeneca oltóanyagából – melyet még nem hagyott jóvá az Európai Unió – 2,7 millió egységet rendelt Horvátország, és mivel ez a gyártó is jelezte már, hogy kevesebbet szállít a kért mennyiséghez képest, így azt sem lehet tudni, mikor és mennyi érkezik az országba.

Az elmúlt hetekben enyhült a vírus terjedése az országban,

a most érvényben lévő korlátozások pedig január 31-ig vannak hatályban. Amennyiben nem nő a fertőzöttek száma, a válságstáb ezen a héten dönthet néhány intézkedés enyhítéséről. Első körben kinyithatnak a sportközpontok és az edzőtermek, valamint elkezdődhet a tantermi oktatás az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban, az alsó tagozatosok már múlt hét hétfőtől járhatnak iskolába.



A címlapfotó illusztráció.