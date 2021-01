Müller Cecília elárulta kik kapják meg legközelebb az oltást

Megosztás Tweet



Kedvezőek a járványügyi adatok hazánkban, már két és félszerese a gyógyultak száma az aktív fertőzöttekének. Magyarországon átgondolt oltási terv szerint halad a vakcináció, hiszen rendelkezésre kell állnia a második dózis oltóanyagnak is a már beoltottaknak - mondta az országos tisztifőorvos vasárnap a közmédiának nyilatkozva.



Müller Cecília hozzátette, jelentős lépés, hogy az oltást kérő egészségügyi dolgozók közel 80 százaléka megkapta a vakcinát, és mintegy 8 ezren már a második dózist is. Hangsúlyozta,

amit szeretnének elkezdeni a 89 évesnél idősebbeknél is. Müller Cecília kérte a hozzátartozókat, segítsék az időseket a regisztrációban, a postai levél visszaküldésében.

„Az elmúlt napokban jellemzően csökkent a napi új fertőzöttek esetek száma, és ezzel együtt elérkeztünk abba szakaszba amikor már az elhunytak csak számának csökkenését is tapasztaljuk. Korábban többször beszéltünk arról hogy a fertőzöttek számának a csökkenését jellemzően körülbelül 4-5 hét múlva követi az elhunytak számának a csökkenése, most ennek vagyunk tanúi, és ez egy nagyon kedvező járványügyi adat” – hangsúlyozta az országos tiszti főorvos.

„A kórházban ápoltak száma is csökken mai napon 3793 főt ápolnak kórházainkban és 254-en szorulnak lélegeztetésre. Azt mondhatjuk hogy most már két és fél szerese a gyógyultak száma az aktív fertőzöttekének, tehát olyan 100 ezer körüli aktív fertőzött van még az országban. Ez azt jelenti hogy közülük jellemzően, mint ahogy azt a számok is mutatják sokan tartózkodnak otthonokban, mert enyhén zajlik a betegség de valóban még 4 ezer alatti fő még kórházi kezelésre szorul” – tette hozzá.

Az egészségügyi ellátó rendszer terhelése is csökkenőben van, ez egy nagyon kedvező adat Magyarország szempontjából. Látható azonban, hogy különböző mutáns vírusok jelennek meg Európa és különböző egyéb földrészek vonatkozásában is, az elmúlt napokban mindenki a brit mutánssal volt jellemzően elfoglalva. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ vírusreferencia laboratóriuma is kimutatta ezt a mutatást.

„Egy nagyon következetes munkának köszönhetően – hiszen szeptember 1-jét követően aki Angliából bejött az országba összevetettük, ez 16 000 fő – összevetettük ami járványügyi adatainkkal. Akik pozitív eredményt produkáltak, így egyfajta utazási előzménnyel társítva szisztémásan kezdtük el vizsgálni azokat a leleteket, azokat a vizsgálati anyagokat, amelyek során fény derült arra, hogy sajnos Magyarországon is itt van a brit mutáns törzs” – mondta Müller Cecília.

Jó hír lehet az hogy a virológusok, vakcinológusok egyelőre azt állítják, az új brit mutatás törzzsel szemben is hatékonyak azok a vakcinák, amelyeket használunk, illetve azok is, amelyek fejlesztés alatt állnak.

„Magyarországon a védőoltások száma egyelőre nem túl magas, tehát azzal oltunk, amit kapunk jelen pillanatban. Az európai uniós gyógyszerbeszerzés révén a Pfizer és a Moderna vakcinája áll rendelkezésre. Az már egy jelentős lépés hogy az egészségügyi dolgozók, akik kérték a védőoltást közel 80 százalékban már meg is kapták a védőoltást, és közel 8 ezer fő van aki már a második oltást is megkapta” – hangsúlyozta.

„Tudjuk azt, hogy a teljes védettség kialakulásához mind a két adagot be kell oltanunk, és a második adag beadását követő 7-10 napon túl mondja azt a gyártó, hogy kialakul a teljes védettség. Az, hogy az egészségügyi dolgozók felvették ezt a védőoltást, éltek ezzel a lehetőséggel az egy óriási eredmény Magyarországon, hiszen ők az első vonalban nem csak magukat védik ezzel, hanem az általuk ápolt betegeket, a közösséget is” – mondta Müller Cecília.

Akik felveszik a vakcinát, egyrészt nem esnek ki a munkából, egyéni védettséget nyernek, és ha netán valamelyikünknek kórházi kezelésre van szüksége, akkor egy egészséges, munkára kész egészségügyi dolgozóval találkozhat a kórházainkban. Számos szociális intézményben megtörténtek már a védőoltások, de még nagyon sok van hátra. Most kizárólag a vakcina mennyisége az, ami határt szab annak, mennyit tud beadni az egészségügyi rendszer.

„Feltétlenül rendelkezésre kell, hogy álljon a második adag, hiszen ha ezt nem átgondoltan, tervezetten tesszük akkor a második oltás beadásának idejében nem lenne elegendő vakcina az országban” – hangsúlyozta az országos tiszti főorvos.

„Azt remélem, hogy az újabb vakcinabeszerzésekkel megcélozhatjuk már a hatvan feletti krónikus megbetegedésben szenvedő korosztályt, illetve azokat, akik nem szenvednek semmilyen betegségben, ugyanakkor életkoruknál fogva már egy magasabb kockázati csoportba tartoznak. Ezt úgy tervezzük, hogy a 89 év feletti korosztállyal fogjuk elkezdeni, őket majd nagy valószínűséggel elsősorban a háziorvosok, illetve oltócsoportok fogják beoltani” – tette hozzá Müller Cecília.

„Ezért is nagyon fontos az hogy tudjunk ezekről az igényekről melyeket regisztrációval vagy postai úton tehetnek meg – és ebben kérjük a hozzátartozók a fiataloknak a segítségét, hogy ha valami miatt egy idősebb személynél valamilyen gondot problémát jelentene akkor segítsenek –tudnunk kell arról hogy ki igényli a vakcinát hiszen akkor tudjuk megszólítani, akkor tudjuk eljuttatni részére a védőoltást” – közölte.

A Szputnyik V vakcina már itt van Magyarországon, kétszer 3000 adag mennyiséget tárol a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

A háziorvosoknak nagyon sok információt adtunk az elmúlt hónapokban hiszen őket is szeretnénk felkészíteni arra hogy oltóorvosok legyenek, amikor elégséges mennyiségű vakcina érkezik az országba.

„A háziorvosok nagyon régóta az első vonalban vannak, hiszen ők adják be a gyermekkori kötelező védőoltás sokat is az influenza elleni szezonális védőoltásokat is, és más egyéb, szabadon választott védőoltásokat. Nem idegen tőlük ez a feladat, értenek hozzá, és jól végzik ezt a tevékenységet, nagyon precízen. Ugyanakkor nyilvánvalóan kicsit újszerű helyzet ez, nem technikai szempontból, hanem maga a feladat, amilyen eddig még nem volt, épp ezért minden információt, szakmai anyagokat, oltóanyag előiratokat, valamint egy kis oktatófilmet is bocsátottunk rendelkezésükre, hogy fel tudjanak készülni, hogy amikor tényleg kellő számban rendelkezésre rendelkezésünkre áll az oltóanyag, akkor rögtön, az egész ország területén, nagy számban tudjuk a védőoltásokat beadatni” – mondta Müller Cecília.