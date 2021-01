Merkel is támogatja az orosz vakcina európai felhasználását

Megosztás Tweet



Megint gond van az uniós vakcinaszállítással. Ezúttal a brit AstraZenecából, érkezik jóval kevesebb a vártnál. A cégnek ugyanis gyártási gondjai adódtak. Az már korábban kiderült, hogy a Pfizer készítményéből is kevesebb érkezik. A lassú brüsszeli beszerzést sorra bírálják a tagállamok. Ezért sokan - köztük Magyarország - más úton is próbálnak védőoltást szerezni.



„Megállapodást kötöttünk arról, hogy Magyarország Oroszországból három ütemben tud nagy mennyiségű oltóanyagot vásárolni” – mondta Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy Magyarország 1 millió embernek elég Szputnyik vakcinát vásárol. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a világon elsőként bejegyzett vakcinával a kormány célja, hogy felgyorsítsa az oltás ütemét.

Hozzátette: Erre azért van szükség, mert a Brüsszel által koordinált uniós vakcinabeszerzés nem csak lassú, hanem kevés oltóanyagot is szállítanak. Például a Pfizer vakcinájából legutóbb 12 ezerrel kevesebb érkezett Magyarországra, mint ígérték.

Merkel is támogatja az orosz vakcinát

Más EU-s tagállamok is támogatják az orosz vakcinát. Például az a Németország, amely korábban a közös uniós beszerzés egyik legnagyobb támogatója volt is segítené az Uniós engedélyeztetést.

„Oroszország megkereste az Európai Gyógyszerügynökséget, és felajánlottam, hogy a Paul Ehrlich Intézetünk támogatni tudja az oroszokat ebben, mert az Ügynökség által igényelt dokumentumok nem biztos, hogy teljesen összeegyeztethetők. Ezt jó dolognak tartom, és amikor ezt az oltást az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyja, akkor beszélhetünk a gyártásban való együttműködésről, vagy a felhasználásról is” - mondta Angela Merkel, német kancellár.

Szerbiában már oltanak a kínai vakcinával

Az orosz mellett más oltóanyagok is láthatáron vannak. Már Európában is használnak például kínai vakcinát. Szerbiában már napok óta oltanak a Sinopharm készítményével, többek között Szabadkán is.

A szakemberek úgy számolnak, hogy az átoltottsághoz legalább a lakosság 60 százalékát kell beoltani.

Amihez elérhető és biztonságos vakcina kell, ezért a Pfizer vakcina mellett a Szputnyikot és a kínai oltóanyagot is engedélyezték Szerbiában.

Az EU-s vakcina-beszerzések távlati kilátásai sem kedvezők

A Reuters információi szerint az AstraZeneca brit gyógyszergyár a gyártási problémákra hivatkozva az első negyedévben 60 százalékkal kevesebb vakcinát szállítana az Európai Uniónak. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok 80 millió adag helyett csak 31 millió vakcinát kapnak.

Emiatt Brüsszelben is nő a feszültség: Az EU egészségügyi biztosa a Twitteren adott hangot elégedetlenségének. Azt írta: „ragaszkodtunk egy pontos szállítási ütemtervhez, hogy a tagállamok megtervezhessék az oltási programjukat”

A biztos arról is írt: továbbra is elvárják, hogy a gyártó intézkedjen a kiszámítható, stabil szállításról, és gyorsítsa a dózisok elosztását.

„Ez nem politikai kérdés, ez az elemi egészségügyi érdek.”

Nem szabad előítélettel közelíteni egyetlen vakcinához sem, és politikai kérdést csinálni a származási országából – mondta Kásler Miklós közösségi oldalán. A miniszter úgy fogalmazott: Magyarországon csak biztonságos vakcinát engedélyeznek, amit több szakaszban is ellenőriznek. Egyrészt vizsgálják a gyártás körülményeit is, és kiemelte: „a másik része a vizsgálatoknak arra vonatkozik, hogy a klinikai vizsgálat során, a fázisvizsgálatok során milyen eredményeket értek el, amiből következtetni lehet a hatékonyságra. ha ez a két adatsor megfelelő, abban az esetben a vakcina beadását engedélyezik.”

