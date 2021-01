Minden, amit tudni akart a koronavírus elleni vakcinákról

A fertőző betegségek megelőzése – mind az emberek, mind az állatok esetében – több pilléren nyugszik, derül ki abból a hirado.hu-hoz eljutott összehasonlító tanulmányból, amelyeket a hazai állatorvosoknak küldtek el. Az állatorvosok ugyanis munkájuk révén gyakran kerülnek kapcsolatba az állattulajdonosokkal, állatgondozókkal, akik számára a saját, illetve négylábú kedvenceik egészségének megőrzése miatt is fontos, hogy tisztában legyenek a vírusok terjedésének, illetve a megelőzés alapvető kérdéseivel.

A fertőző betegségek elleni védelem kiemelten fontos módja a specifikus védekezés. A Covid–19 megelőzésénél a személyes találkozások számának csökkentését,

de a rendszeres kézmosás és a távolságtartás is a fertőzés kockázatának csökkentését célozza – hívja fel a figyelmet a három jeles magyar egyetemi professzor, állatorvos tanulmánya.

A koronavírus elleni vakcinák fejlesztése példátlan gyorsasággal és egyedülálló nemzetközi összefogással szinte a betegség megjelenésének pillanatában elindult.

Egyes gyártók a vírust szövettenyészeten elszaporítva, majd azt inaktiválva vagy legyengítve „hagyományos” vakcinát állítottak elő. Más gyártók az immunválaszt kiváltó, a vírus felszínén lévő tüskefehérjét (innen kapta elnevezését a koronavírus) tartalmazó úgynevezett fehérjealegység alapú oltóanyagot fejlesztenek.

Az új generációs vakcinák közé tartoznak a vektorvakcinák, ahol az antigénként szereplő S-glükoproteint (tüskefehérjét) kódoló örökítőanyagot valamilyen hordozóvírus (vektor) segítségével viszik be az oltott egyén sejtjeibe, arra késztetve a szervezetet, hogy a tüskefehérje antigént elkészítve immunválaszt váltson ki. Az új generációs oltóanyagok legújabb nemzedékeként az S-glükoproteint kódoló, módosított közvetítő- (messenger-)RNS-t tartalmazó mRNS-vakcinákat is kifejlesztettek.

Az mRNS-vakcinák esetében az antigént kódoló mRNS bejut a gazdaszervezet sejtjeibe, az mRNS-ről a gazdasejt elkészíti a SARS-CoV-2 tüskefehérjét, amellyel szemben kialakul a gazdaszervezet immunválasza, ezzel a gazdaszervezet védetté válik.



Egy új vakcina esetén először állatkísérletek során vizsgálják a hatóanyag ártalmatlanságát és immunológiai hatását. Ezek kedvező eredménye esetén a klinikai egyes fázisban néhány egészséges önkéntes embert beoltva igazolni kell a vakcina ártalmatlanságát.

A klinikai vizsgálatok második fázisában 100–200 egészséges önkéntest oltanak be, és laboratóriumi vizsgálatokkal igazolják, hogy a vakcina megfelelő immunválaszt vált-e ki. Meghatározzák a hatékony adagot, és megfigyelik az esetleges mellékhatásokat.

A klinikai vizsgálatok harmadik fázisában a több ezer vagy akár több tízezer főből álló önkéntes csoport egyik felét a kísérleti vakcinával, míg a másik felét antigént nem tartalmazó placebo vakcinával oltják be.

Ilyenkor azt értékelik a szakemberek, hogy járványkörülmények között a vakcinázott csoportban mennyivel ritkábban fordult elő a betegség, mint a vakcinázatlan (placebóval oltott) csoportban.

