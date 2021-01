Megosztás Tweet



A sort a 82 év felettiek kezdik. A háziorvosok számára csütörtökön az országos tiszti főorvos egy információs csomagot és egy oktatóvideót juttat el, mivel főleg ők oltják majd be a regisztráltakat – hangzott el a koronavírus ellen védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online tájékoztatóján.

1410 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 355 662 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 713 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 235 276 fő, az aktív fertőzöttek száma 108 673 főre csökkent. 4 049 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 286-an vannak lélegeztetőgépen – ismertette Müller Cecília országos tiszti főorvos.

A magas számok azt követelik meg, hogy ne lazítsanak a jelenlegi intézkedéseken. Hozzátette, ez azért is fontos, mert azt tapasztalják, hogy több országban is hamarosan elindulhat a járvány harmadik hulláma.

A jelenlegi állapotot, csak úgy tudjuk fenntartani, ha minél hamarabb minél több embert be tudunk oltani. Ez többek közt azért is célkitűzés, mert a szakértők szerint a forgalomban lévő vakcinák a mutáns vírusok ellen is hatékonyak – fogalmazott a tiszti főorvos.

Hangsúlyozta, jó hír, hogy

továbbra sem jelentkeznek súlyos mellékhatások, csupán enyhe bőrpír a tűszúrás helyénél, illetve fáradékonyság néhány napig.

A magyar gyógyszerészeti hatóság engedélyezte az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcina fogalmazását. Ez az engedély hat hónapra szól, és egyszer meghosszabbítható.

Azt is elmondta, ezen oltóanyagok esetében a Népegészségügyi Központ minden egyes vakcinaszállítmányt bevizsgál.

Hamarosan megkezdik a lakosság oltását

A háziorvosok számára csütörtökön egy információs csomagot és egy oktatóvideót juttat el a tiszti főorvos, mivel nemsokára megkezdik a 82 év felettiek oltását, a vakcinát a legtöbb esetben pedig a háziorvosok fogják beadni a regisztráltak részére.

Müller Cecília elmondta, sok háziorvos, gyerekorvos is önként jelentkezett, hogy részt vegyen a tömeges oltásban, majd hozzátette ő is szívesen oltja majd a regisztráltakat.

Kiss Róbert rendőr alezredes a legfrissebb rendőrségi intézkedéseket ismertette:

145 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot;

127 személlyel szemben azért intézkedek, mert közterületen nem viselték a maszkot;

273 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt;

2297 hatósági házi karantént rendeltek el, és 80962 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

A címlapfotó illusztráció.