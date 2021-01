Nincs elég vakcina: Brüsszel annál is kevesebbet küld, mint amit ígért

Megosztás Tweet



Másfél millióan jelentkeztek már a koronavírus elleni oltásra, ehhez képest eddig mindössze 120-130 ezer embert sikerült beoltani. Az ok, hogy egész egyszerűen nincs több vakcina, nem küld többet az Európai Unió. Ráadásul ezen a héten még a Pfizer sem szállít annyit a tagállamoknak, amennyi a korábbi brüsszeli ígéretben szerepelt. Magyarországra holnap 35 685 ember oltására elegendő vakcina érkezik. Ez is valami, de érdemben nem jutunk közelebb a tömeges védettséghez – hangzott el az M1 Híradójában.



A száz főnél nagyobb létszámú idősotthonokban oltották be a jelentkezőket a hétvégén az országban. Az ott élők és dolgozók az amerikai Moderna vakcináját kapták meg. Tizenkilenc otthon több mint harminc telephelyén mintegy 3400-an.

Közben a kórházakban elkezdődött a Pfizer–BioNTech vakcinával az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Azok kapják meg a készítmény második adagját, akiket december utolsó napjaiban oltottak be.

Az országos tiszti főorvos hétfőn azt mondta:

aki megkapta az első védőoltást, annak rendelkezésére áll a második adag, amely szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a teljes védettség.

Müller Cecília úgy fogalmazott: az eddig érkezett vakcinákból az utolsó adagokat kedden fel is használják. Bejelentette: kedden a Pfizer vakcinájából újabb szállítmány érkezik, amely a vártnál ugyan kevesebb, de több mint 35 ezer ember beoltására lesz elég.

A legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 875 embernél mutatták ki a fertőzést. Elhunyt 68, többségében idős, krónikus beteg, 4445 embert ápolnak kórházban, és 330-an vannak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília arról beszélt, hogy

kedvezően alakulnak a legújabb járványügyi adatok, de az intézkedéseket fenn kell tartani.

„Ez nem ad okot semmiféle lazításra, hiszen a környező országokban jelentősen emelkedett a fertőző betegek száma. Nagyon fontos, hogy oltakozzunk, jelentkezzünk a védőoltásra, hiszen ez egy jó és hatékony fegyver a járvány kezelésében” – magyarázta.

Mielőtt Magyarországon forgalomba kerülne bármilyen vakcina, annak a hazai gyógyszerészeti hatóságok vizsgálatainak is meg kell felelnie – erről a kormányszóvivő beszélt a Kossuth Rádióban. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: „a kormány eddig 20 millió uniós beszerzésű vakcinát kötött le,

viszont mivel a szállítmányok lassúak és akadoznak, ezért tárgyalnak orosz és kínai fejlesztőkkel is.

Igyekszünk minél nagyobb mennyiségben, minél hamarabb biztonságos vakcinát beszerezni. Természetesen ezek az EU-s beszerzésen kívüli vakcinák is csak abban az esetben kerülhetnek forgalomba Magyarországon, ha ezeken a nagyon szigorú magyar gyógyszerészeti szabályokon, hatósági vizsgálat után átmennének.”

A kormányszóvivő hozzátette: eddig másfél millióan regisztráltak Magyarországon a védőoltásra, és továbbra várják a jelentkezéseket a Vakcinainfo.gov.hu oldalon.

Napról napra egyre több európai politikus bírálja Brüsszelt az oltóanyag-beszerzés miatt. Olyan fősodorbeli politikusok is, akik egyébként mindig, minden ügyben lojálisak és megértők az unió vezetőivel. Különösen azok az országok vannak bajban, amelyekben nem tartották be a Pfizer ajánlását, és felhasználták a második vakcinát is első oltásra. Így ugyanis előfordulhat, hogy nem tudják beadni a második oltást a gyártó által kért időpontban, tehát a 21. napon.

December 27-én kezdödött meg a koronavírus elleni oltás Olaszországban. Mostanra már több mint egymillió-százhuszonháromezer ember kapta meg az első vakcinát, vasárnap pedig megkezdődött a második kör. Csakhogy ezen a héten a vártnál már 30 százalékkal kevesebb oltóanyag érkezik az országba.

A Pfizer–BioNTech szállítmánya ugyanis akadozik,

így az is előfordulhat, hogy Olaszországban nem tudják mindenkinek a gyártó által kért időpontban beadni a második védőoltást. Az olasz járványbiztos már most bejelentette, nem fogja ölbe tett kézzel nézni a helyzetet.

„Az egészséggel nem lehet tréfálni ”– hangsúlyozta Domenico Arcuri, aki hozzátette: reméli, hogy a késés nem haladja meg az egy hetet, különben az olasz kormány jogi lépéseket tesz az ügyben.

Európa-szerte hasonló a helyzet, és egyre több ország vezetése szóvá is teszi. Svédország, Dánia, Észtország, Litvánia, Lettország és Finnország is hivatalosan tiltakozott az Európai Bizottságnál amiatt, hogy alig jutnak hozzá ahhoz az oltóanyag-mennyiséghez, amit Brüsszel lekötött a gyártónál.

Ausztria sincs jobb helyzetben, az országban minél előbb, minél több embert szeretnének beoltani. Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn az AstraZeneca brit–svéd gyógyszeripari cég oltóanyagának mielőbbi uniós engedélyezését szorgalmazta.

Ausztria Dániával és Görögországgal együtt szólította fel az Európai Gyógyszerügynökséget, hogy a lehető leggyorsabban és bürokráciamentesen hagyja jóvá az oltóanyagot. A kancellár úgy fogalmazott: „Minden hét számít.”

A magyar kormány is már a kezdetektől kevesli az érkező mennyiséget,

elhibázottnak és lassúnak tartja Brüsszel vakcinabeszerzését, hazánk emiatt Oroszországgal és Kínával is tárgyal – erről a külgazdasági és külügyminiszer beszélt. Szijjártó Péter elmondta: Magyarországon nem a politikusok döntenek arról, hogy milyen oltóanyagot lehet használni, hanem azok a szakemberek, akiknek ez a dolguk.

Szijjártó Péter elmondta: pénteken Moszkvába utazik, ahol mások mellett az orosz egészségügyi miniszterrel is egyeztet, de a kínaiakkal is előrehaladottak a tárgyalások. Hazánk után pedig egyre több európai uniós ország jelentkezik a kínai gyártónál, hogy tárgyaljanak az ott kifejlesztett vakcináról.

Téves információk keringenek a kínai oltóanyagról – mondta Müller Cecília. A hétvégén a vírusnál is gyorsabban terjedtek, főként ellenzéki forrásból a rémhírek. Az országos tiszti főorvos szerint az a kínai vakcina, amit a magyar hatóságok vizsgálnak, egy száz éve ismert és bevált módszerrel működik: a vírus „elölt” változatát tartalmazza, de nem okoz betegséget. Ugyanígy működik a gyermekbénulás és az influenza elleni oltás is. Csak olyan vakcina kerülhet forgalomba Magyarországon, amely biztonságos – hangsúlyozta.

Kínában már több mint egymillió embert oltottak be a Sinopharm vakcinájával,

az arab országokban pedig több százezren kapták meg ezt a készítményt – mondta Rusvai Miklós virológus az M1-en. Úgy fogalmazott: a vakcina beadása után sehol sem tapasztaltak jelentősebb oltási reakciókat, illetve ennyi ember beoltása után kijelenthető, hogy már tapasztalat is van a készítményről.

„Elfogadhatatlanok az interneten terjedő vakcina- és oltásellenes szakmaiatlan vélemények”

– mondta az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségi tagja az M1-en. Dóczi Tamás hangsúlyozta: A koronavírus elleni oltóanyagok különböző változatait már nagyon sokan megkapták komolyabb oltási reakció nélkül.

Dóczi Tamás aláhúzta: azok, akik nem élnek az ingyenes és önkéntes oltás lehetőségével, a sajátjukon kívül a környezetük egészségét is kockára teszik.

Csütörtökön online csúcsot tartanak az uniós állam- és kormányfők. A fő témák között szerepel majd, hogy miért olyan lassú az uniós közös vakcinabeszerzés. Varga Judit igazságügyi miniszter azt mondta az M1-nek, hogy ezen kívül a vakcinaútlevél ügye is szóba kerül majd.

„Az oltásokkal együtt a mobilitás kérdése kezd napirendre kerülni, hogy hogyan igazolják az egyes állampolgárok, hogy ők már védettséget szereztek, és mindenképpen kell egy egyfajta közös koordináció abban is, hogy ezek az igazolványok hogy lesznek majd interoperábilisak. Itt a bizottság egy kicsi lemaradásban van, hiszen a közös iránymutatások kidolgozásával még adós. Várhatóan a hét közepén egy közlemény formájában napvilágra kerül” – magyarázta.

A címlapfotó illusztráció.