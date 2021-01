A forgalomban lévő vakcinák a mutáns vírusok ellen is hatékonyak

Közterületen is számon kérik a maszk viselését a rendőrök

496 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot a hétvégén – kezdte Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs napi tájékoztatóján. 391 személlyel szemben intézkedtek, mivel nem viseltek maszkot közterületen. Tömegközlekedésen és a várókban harmincnál is több esetben intézkedtek.

1443 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt, 1441 személy szegte meg ténylegesen a kijárási tilalmat.

5531 hatósági házi karantént rendeltek el, és 34 001 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

875 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést,

ezzel 352 703 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 68 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 409 főre emelkedett. A gyógyultaké is folyamatosan nő, jelenleg 230 441 fő, ugyanakkor az aktív fertőzöttek száma 110 853 főre csökkent. 4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 330-an vannak lélegeztetőgépen – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

„Minél gyorsabban, minél több embert be tudnak oltani, annál hamarabb térhetünk vissza a koronavírus előtti életünkhöz” – hangsúlyozta.

A koronavírus nem csak egy fertőző légúti megbetegedés, ennél sokkal komolyabb, hiszen a járvány kezdete óta sokan elhunytak a megfertőződés következtében, éppen ezért ne habozzunk, és regisztráljunk a vakcináért, hogy megvédjük embertársainkat!

Eddig 123188 fő kapta meg a védőoltást

A múlt héten is problémamentesen zajlott a védőoltások beadása úgy az egészségügyi intézményekben, mint a szociális intézményekben.

A cél az, hogy főképp a zárt közösségekben minél nagyobb legyen az átoltottság, mivel ha magas az átoltottság meg fog állni a vírus terjedése, mert nem fog találni gazdaszervezetet.

Több téves információ is keringett a vakcinákról. Éppen ezért Müller Cecília mindenkit arra kér, hogy higgyenek a szakembereknek. Hozzátette, eddig is jól kezelték a szakemberek a járványhelyzetet, ezután is jól fogják.

​A kínai vakcina egy teljes vírus elölt, inaktívvá tett részét tartalmazza, így nem fertőz.

Ilyen technikával készült vakcinák már ismertek, a múltban többször is alkalmazták ezt a technológiát, például az influenza elleni oltási is az inkativált vírust tartalmazza.

​Holnap újabb szállítmányt várnak a Pfeizertől, 61 tálcányit, ami közel 36 655 személy beoltására lesz elegendő.

​A jelenlegi kutatások szerint a forgalomban lévő vakcinák hatékonyak a világban jelen lévő mutánsok ellen is.

Az elmúlt héten zajlott a gyerekvédelemben végzett tömeges tesztelés. A teszten részvevők csupán 7 százalékánál mutatták ki a koronavírust.

A jelenleg Magyarországon forgalomban lévő vakcinák várandósság alatt nem adhatók,

vagy ha a vakcina valamely alkotóelemére allergiás az oltakozni kívánó – válaszolt egy kérdésre Müller Cecília.

Magyarországon csak hatásos és biztonságos vakcinát fognak engedélyezni, hangsúlyozta egy kérdésre válaszolva Müller Cecília.

Az angliai mutáns vírust eddig 4 személynél mutatták ki itthon. Ez ellen az összes forgalomban lévő vakcina hatásos.

A címlapfotó illusztráció.