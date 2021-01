Mert egy képernyőn keresztül nem tudjuk megölelni szeretteinket

Megosztás Tweet



Az oltakozási kedvet most a Pfizer gyógyszergyártó cég is fokozni szeretné. Az amerikai gyógyszergyártó új kampányában arra hívja fel a figyelmet, hogy ha beoltatjuk magunkat a koronavírus ellen, akkor újra megtapasztalhatjuk azokat a hétköznapi örömöket, amelyeket már egy éve nélkülöznünk kell a vírussal szembeni védekezés miatt.

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Az első szállítmány a Pfizer-vakcinából érkezett Magyarországra 2020. decemberében, így a kórházi oltópontokon elkezdődhetett az egészségügyi dolgozók oltása. Azóta folyamatos a vakcinák beadása, eddig összesen 129 860 emberre elég oltóanyag érkezett Magyarországra, amelynek nagy részét már beoltották.

Az oltakozási kedvet a Pfizer gyógyszergyártó cég is növelni szeretné, legújabb kampányában arra hívja fel a figyelmet, ha beoltatjuk magunkat a koronavírus elleni vakcinával, akkor újra megtapasztalhatjuk azokat a hétköznapi örömöket, amelyeket már egy éve nélkülöznünk kell a vírussal szembeni védekezés miatt.

Az egyik leghíresebb videómegosztó portálra feltöltött kisfilmjeikben arra emlékeztessenek, hogy a vakcina beadatása után újra boldogan és félelem nélkül találkozhatunk barátainkkal, a nagyszülők újra karjaikban ölelhetik unokáikat, önfeledten játszhatnak velük.

De lehetőséget teremtenek arra is, hogy megélhessék eljövendő unokáik megszületését.

A videók végén pedig megfogalmazzák a legfontosabb üzenetet, mégpedig azt, hogy a tudomány képes minderre, csak rajtunk múlik, hogy meg is valósuljon.

Nem ez az első eset, hogy a cég az emberekhez szól és igyekszik őket megnyugtatni azzal az üzenettel, hogy hamarosan le fogjuk győzni a vírust. A koronavírus első hullámában például igyekezett tartani a lelket az emberekben egy hirdetéssel, azt üzente, a tudomány eddig is talált megoldásokat a pandémiák legyőzésére, és most is csak idő kérdése lesz.

A megoldás pedig meg is érkezett, amikor tavaly december 26-án megérkezett az első koronavírus elleni vakcinaszállítmány. Magyarország pedig eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből jelenleg csak a Pfizer és a Moderna vakcinák rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével.

A Pfizer, hogy minden kétséget eloszlasson és meggyőze az embereket, hogy vakcinájuk biztonságos és hatékony egy bemutató videót is készített, amelyben közérthetően bemutatja, hogyan is működik az oltóanyaguk, hogyan serkenti az immunrendszert arra, védekezzen a koronavírussal szemben.

A videóból kiderül, hogy sok különböző vakcinát használnak a fertőzések megelőznek segítésére, amelynek mind ugyan az a célja: megtanítani az immunrendszert arra, felismerje a fertőző betegségek kórokozóit és védelmet biztosítsanak azokkal szemben. A hírvivő RNS vakcinák, mint a Pfizer vakcinája is, nem a tényleges kórokozót, annak egy legyengített változatát vagy elölt részét tartalmazzák, hanem különböző információt hordoznak a kórokozóról, jelen esetben a vírus egy tüskefehérjéjéről. A szervezetbe juttatott hírvivő RNS pedig megtanítja a szervezete, hogy felismerje a vírus tüskefehérjérét és védekezzen ellene.

A következő hetekben pedig újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében is, majd megkezdődhet a lakosság tömeges oltása – olvasható a koronavirus.gov.hu weboldalán.

A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu, honlapon vagy postai úton.

A címlapfotó illusztráció.