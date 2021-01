A WHO vizsgálja a vuhani húspiacot, ahonnan a koronavírus elterjedt

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szakemberei, tíz nemzetközi szakértő már megérkezett Vuhanba, és arra keresi a választ, hogy ez a vírus hogyan terjedhetett át állatról emberre – tájékoztatott az M1 tudósítója.

Az eddigi tudásunk alapján a koronavírus a denevérektől ered, de nem kizárt, hogy egy köztes hordozón került át az emberre, ezt kutatják most a szakemberek.

A WHO szakemberei kínai kollégáikkal együtt tekintik át újra azokat az adatokat, amelyek rendelkezésre állnak a legelső, Vuhanban azonosított fertőzöttekről.

A vizsgálat célja, hogy felderítsék a vírus eredetét, hogy az országok egy hasonló helyzettel kapcsolatban felkészültek lehessenek.

A kínai karanténintézkedések azonban a szakértőkre is érvényesek, és csak vírustesztek után kezdhetik meg kutatásukat. Egyelőre arról nem tudni, hogy Vuhanon kívül is vizsgálódnak-e a WHO emberei, de az biztos, hogy azt a húspiacot, ahonnan a vírus eredhet vizsgálni fogják.

A címlapfotó illusztráció.