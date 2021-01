Egyre többen bírálják Európában Brüsszel oltási stratégiáját

Megosztás Tweet



Magyarországon is megjelent a koronavírus gyorsabban terjedő, új mutánsa. Eddig három mintában mutatták ki a brit variánst, ami bár 50–70 százalékkal fertőzőbb, de a kifejlesztett vakcinák ez ellen is hatásosak. Szerdán újabb egészségügyi dolgozók kapták meg a védőoltást, köztük Müller Cecília országos tiszti főorvos. A szakember arra kérte kollégáit, minél többen vegyék fel a vakcinát, hogy újabb csoportokban kezdődhessen meg az oltás – hangzott el az M1 Híradójában.

(Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Tüzetesen kikérdezik az oltásra érkezőket a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban. Fontos, hogy tudják, az egészségügyi dolgozók közül kinek milyen betegsége van, sőt azt is, hogy valaki átesett-e már a koronavírus-fertőzésen. Ezek ismeretében adják csak be a vakcinát.

Az oltásra jelentkezők ott már szinte mindannyian megkapták a vakcinát, így elkezdődhetett az alapellátásban dolgozók és a mentősök beoltása. Van miből,

hiszen kedden csaknem 1200 embernek elegendő adagot kapott a kórház.

Nagy volt a forgalom a Borsod megyei központi kórházban is, ahova szintén egészségügyi dolgozók érkeztek oltásra. Annyian, hogy meg kellett nyitni egy újabb oltópontot.

A kórház dolgozóinak több mint hetven százalékát már beoltották a koronavírus ellen, most a háziorvosok, az asszisztensek, a védőnők és a gyógyszerészek következnek.

Egymásnak adták a kilincset az egészségügyi dolgozók a budapesti Szent Imre Kórházban is.

Akkora az igény az oltásra, hogy szinte meg kellett triplázni az oltópontok számát karácsony óta

– mondta a kórház főigazgatója, Bedros J. Róbert orvosprofesszor, aki egyben az országos kórházfőparancsnok-helyettes is.



A Szent Imre kórházban oltották be az országos tiszti főorvost is szerda délután. Müller Cecília azt mondta, így szeretne példát mutatni az egészségügyi dolgozóknak. Továbbra is arra buzdítja őket, hogy, aki teheti, kérje az ingyenes vakcinát.

Ráadásul a vakcinák nemcsak a klasszikus koronavírus,

hanem annak különféle változatai ellen is védenek, amelyek már itthon is megjelentek.

Az országos tiszti főorvos néhány órával korábban az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta: már három ember szervezetében mutatták ki a Nagy-Britanniában felbukkant mutáns vírust.

Müller Cecília kiemelte: továbbra is vizsgálják a vírust és annak mutációit, ezek a kutatások ugyanis később segítik a magyar vakcina kifejlesztését.

A hét végén már a kedden megérkezett Moderna vakcinájával oltják be az idősotthonok lakóit és dolgozóit. Csaknem húsz intézményben, több mint háromezren kapják majd meg az injekciót. A Pfizer-féle vakcinát vasárnapig mintegy hétezer lakó és dolgozó kapta meg.

Lezárt, szárazjéggel teli dobozban szállították a koronavírus-vakcinákat szerda reggel a kecskeméti Margaréta Idősotthonba. A gondozottak és a dolgozók többsége kérte a védőoltást. Most első körben összesen 105-en kapták meg, ehhez mindent alaposan előkészítettek.

Egy hete kezdődött az oltás az idősotthonokban, elsőként a négy legnagyobb intézményben adták be a vakcinát,

köztük a fővárosi Pesti útiban, ahol korábban tömeges megbetegedés történt. Ezt követően a többi, 150 főt meghaladó otthon következett. A hétvégén szervezetten, egyszerre több mint 60 helyszínen oltottak. A gondozottak és dolgozók közül mostanáig már több mint hétezren kapták meg az injekciót.

„Az oltás folytatódik a szociális intézményekben, most hétvégén újabb 3600 ember kaphatja meg, ezúttal a Moderna-féle vakcinát” – mondta György István államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Hangsúlyozta: az a cél, hogy a kockázati csoportba tartozók közül minél többen védettek legyenek a koronavírussal szemben.

(Fotó: MTI/Komka Péter)

A Moderna első szállítmánya kedden érkezett Magyarországra. Ez nagyjából ugyanazon az elven működik, mint a Pfizer vakcina,

ebből is két adag kell, de nem kell mínusz 70 fokon tárolni, hanem „csak” mínusz 20 környékén.

A Pfizer negyedik szállítmánya is befutott. Ebből több mint 47 ezer embert tudnak beoltani. Mostantól egy ampullából az öt helyett már hat adagot is ki lehet nyerni. Ez nem azt jelenti, hogy valaki kevesebb oltóanyagot kap, hanem a gyártó jelentősen túltölti az üvegcséket, és ahol megfelelő tűt, illetve fecskendőt használnak, ott egy hatodik adag is biztosítható. Hazánk el is kezdett az új eljárásrend szerint oltani.

Fontos lesz a maszkviselés addig, amíg el nem érjük a tömeges immunitást

– erről Rusvai Miklós beszélt az M1-en. A víruskutató a Pfizer és a Moderna oltóanyagairól elmondta, hatóanyaguk lényegében ugyanaz, egyéb összetevőikben, a konzerváló, stabilizáló szerekben különböznek. Emellett a Pfizer oltását három hét, a Modernáét négy hét után kell megismételni. Mindkét vakcina a második dózist követően körülbelül egy héttel ad védelmet.

Rusvai Miklós kiemelte: az oltóanyagok a betegség kialakulása és súlyos lefolyása ellen védenek.

Magyarországon egy előre meghatározott terv alapján halad az oltás. Az egészségügyi és szociális ágazat után a 60 évnél idősebb krónikus betegek, majd a rendvédelmi dolgozók kerülnek sorra. Aki szeretné megkapni az oltást, annak regisztrálnia kell levélben vagy interneten a Vakcinainfo.gov.hu weboldalon.

„Biztosan hamisak az interneten árult vakcinák, ezért azokat semmiképpen sem szabad megrendelni” – hívta fel a figyelmet a rendőrség az operatív törzs tájékoztatóján.

Csákó Ibolya alezredes arról beszélt: bűnözők akarják kihasználni az emberek hiszékenységét, de nem szabad nekik bedőlni. Hozzátette:

a vakcinák nem érhetők el kereskedelmi forgalomban, azokhoz kizárólag a kormány által kijelölt oltóközpontokban, ütemezetten és ingyenesen lehet hozzájutni.

„Senki ne dőljön be az internetes bűnözők vakcinahirdetésének, mert biztosan hamis vakcinákat kínálnak az interneten. A rendőrséghez több jelzés is érkezett nemzetközi oldalról, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy a nemzetközi közösségi oldalakon már megjelentek azok az álprofilt létrehozó felhasználók, akik megtévesztik a gyanútlan vásárlókat, felhasználókat, ugyanis a vakcinagyártók neveit használják föl, és az alatt hirdetik ezeket a hamis vakcinákat” – magyarázta.

Egyre többen bírálják Európában Brüsszel vakcinabeszerzési sebességét. Markus Söder bajor miniszterelnök például azt mondta: nincs elég oltóanyaguk, ezért fel kell gyorsítani a gyártást. Egy német baloldali EP-képviselő is arról beszélt, hogy az Európai Uniónak sokkal korábban kellett volna újabb adagokat rendelnie. Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke pedig úgy fogalmazott: az Európai Bizottság alaposan bealudt.

Már több mint egy hete használják az AstraZeneca vakcináját is az Egyesült Királyságban. Arra azonban még várni kell, hogy az uniós országok is megkapják, az engedélykérelmet ugyanis csak kedden nyújtotta be a cég az Európai Gyógyszerügynökségnek,

döntés pedig legkorábban a hónap végén lehet.

Good News – azaz jó hír – reagált a Twitteren az európai bizottság elnöke. Ursula von der Leyen optimizmusát azonban egyre kevesebben osztják Európában. Az unió ugyanis komoly lemaradásban van a vakcinázás és az oltóanyag beszerzését tekintve is.

Az Egyesült Királyságban már több mint két és fél millióan kaptak oltást, ehhez képest az uniós éllovas Olaszország csaknem 720 ezer embert oltott be. Ezt a számot már Kínában, Izraelben, az Egyesült Államokban és még az Egyesült Arab Emírségekben is meghaladták.

Németország politikusai elfogadhatatlannak tartják az Európai Bizottság oltási stratégiáját

– olvasható a Tagesschau német hírportál oldalán. A lap idézi Tiemo Wölken szociáldemokrata európai parlamenti képviselőt, aki szerint az Európai Uniónak sokkal korábban kellett volna újabb adagokat rendelnie.

Nincsen elegendő mennyiségű oltóanyagunk – mondta a bajor miniszterelnök. Markus Söder a Süddeutsche Zeitungnak beszélt arról, hogy fel kell gyorsítani a koronavírus elleni oltóanyag gyártását.

A Fidesz alelnöke pedig az ATV-n beszélt ugyanerről. Kósa Lajos úgy fogalmazott:

„az Európai Bizottság alaposan bealudt”.

A Magyar Nemzet közben azt írta: össztűz alatt vannak Brüsszel titkos vakcinaszerződései. A lap szerint nem csak a kevés oltóanyag és rossz elosztás miatt kell magyarázkodnia az Erópai Bizottságnak. A szerződések ugyanis átláthatatlanok: nem egyértelműek a határidők, a beszerzési árak és a felelősség sem.

Az Európai Bizottság egészségügyi főigazgatója Sandra Gallina kedden sikerként értékelte, hogy egyetlen szerződést nyilvánosságra hoznak: egy külön helyiségben az EP-képviselők átnézhetik a dokumentumot.

Úgy tűnik ezzel sem ért egyet mindenki. Sőt, Németország azután, hogy állítólag külön tárgyalt 30 millió oltóanyag beszerzéséről a Pfizerrel,

már az orosz vakcina európai gyártása is szóba került.

Sajtóhírek szerint erről telefonon beszélt Angela Merkel német kancellár Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Decemberben Magyarországra is érkezett az orosz oltóanyagból, amelyet akkor élesen bíráltak a baloldali pártok.

„Vajon a baloldal szerint a német kancellár és az Európai Gyógyszerügynökség is aláássa a vakcinába vetett bizalmat?!”

– tette föl a kérdést a külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalán. Menczer Tamás közölte: Angela Merkel után az Európai Gyógyszerügynökség is az orosz vakcináról tárgyal.

Kedden egy sajtótájékoztatón ugyanis az Európai Bizottság illetékes szóvivője azt mondta: a gyógyszerügynökség előzetes tárgyalásokat folytat a koronavírus elleni orosz vakcina, a Szputnyik V gyártójával.

A címlapfotó illusztráció.