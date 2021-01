Oktatási államtitkár: A tervek szerint megtartják az érettségi vizsgákat

Megfelelő óvintézkedések – így az egy teremben tartózkodó diákok 10 főben való maximálása – betartása mellett 2021-ben is megtartják az érettségi vizsgákat, a kormány nem tervez változtatni sem az érettségi időpontján, sem a szabályain – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelésért felelő államtitkár. Hétfő estig 78 ezer ember kapta meg a védőoltást az egészségügyben, illetve a hazai idősotthonokban, számolt be Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.