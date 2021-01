Az AstraZeneca vakcinája is biztonságos – de elég hatékony?

Megosztás Tweet



Számos előnye van az AstraZeneca gyógyszergyár és Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű oltóanyagának, de a klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a hagyományos eljárással készült brit oltóanyag alacsonyabb hatásfokkal véd a koronavírus ellen, mint a Pfizer vagy a Moderna vakcinája.

A tekintélyes The Lancet orvosi folyóiratban jelentek meg az új brit vakcina klinikai vizsgálatairól szóló eredmények. Sikeresek voltak a tesztelések, hiszen az AstraZeneca svéd-brit gyógyszergyártó és az Oxford Egyetem közösen kidolgozott koronavírus elleni oltását is engedélyezhetik az EU-ban január végén.

Az oltóanyag vizsgálatakor csaknem 12 ezer brit és brazil tesztalany eredményeit elemezhették a gyógyszerkutatók.

Az adatok azt mutatják, hogy a vakcina 70 százalékos hatékonysággal nyújt védelmet a koronavírus ellen, tehát száz beoltottból hetvennél alakul ki a védelem a fertőzéssel szemben.

A tanulmányból kiderül az is, hogy ez a 70 százalék két érték átlaga. Ebből a vakcinából is két dózist kell beadni, a beadott ellenanyag mennyisége pedig befolyásolja az eredményességét. 62 százalékos arányban alakult ki a védettség azoknál a vizsgálati alanyoknál, akik mindkét védőoltás adagból normál dózist kaptak. Ugyanakkor magasabb, 90 százalékos arányban lettek védettek azok, akik a védőoltás első adagjában alacsonyabb dózisban kapták meg az ellenanyagot.

A 82 éves Brian Pinker elsőként kapja meg az Egyesült Királyságban az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinát (Fotó: MTI/AP/PA/Steve Parsons)

Ugyan ezek az arányok valamivel alacsonyabbak, mint a Pfizer/BioNTech és a Moderna mRNA-alapú vakcinájának 90 százalék feletti értékei, azonban még mindig megfelelőek a forgalomba hozatalhoz. Az USA hatóságai például az 50%-nál eredményesebb készítményeket jóvá fogják hagyni.

A valamivel alacsonyabb hatékonyság ellenére azonban számos előnye is van a brit vakcinának. Ez a hagyományosabb technológiával előállított oltóanyag nem igényel speciális hűtést, egyszerű hűtőgépben is tárolható. Jóval olcsóbb is, és hatalmas gyártási kapacitások állnak rendelkezésre az előállításához.

Az Egyesült Királyság már oltanak vele, sőt január elején már Indiában is engedélyezték. A világ második legnépesebb országában hatalmas oltási kampányra készülnek a készítménnyel, az Európában kifejlesztett vakcinát Indiában fogják előállítani.

A vizsgálatok ennél a vakcinánál sem mutattak ki számottevő mellékhatásokat, tehát ez az oltás is biztonságos.

Reméljük, hogy az adagolás tökéletesítésével még a hatékonysága is növelhető lesz.

