Ezreket oltottak be a hétvégén Magyarországon

Egész hétvégén oltják az egészségügyben dolgozókat is. Kásler Miklós azt mondta, ahogy megérkezik a vakcina Magyarországra, a magyar egészségügy rendkívül gyorsan és szervezetten teszi hozzáférhetővé, az oltási rend szerint. Az emberi erőforrások minisztere arról is beszélt: a járványügyi intézkedéseket az oltás időtartama alatt is fenntartják, egészen addig, amíg kellő mértékű nem lesz az átoltottság, vagyis az embereknek már nem kell tartania attól, hogy elkapják a fertőzést – hangzott el az M1 Híradójában.