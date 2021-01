Nagyobb biztonságban érzik magukat az oltás után az idősotthonok lakói

Szombaton is folytatódott a koronavírus elleni védőoltások beadása az idősotthonokban. Több mint 60 olyan intézmény van az országban, amely 150-nél több emberről gondoskodik. Ezekben minden dolgozó és gondozott, aki jelentkezett, megkapja a vakcinát, összesen több mint hétezren. Az oltások beadását most is a kormányhivatalok szervezik – derült ki az M1 Híradójából.