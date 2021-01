Folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma hazánkban

Megosztás Tweet



Egy nap alatt újabb 4 ezerrel, 140 854-ről 136 733 főre csökkent az aktív fertőzöttek száma. A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra, és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Azonban a védelmi intézkedéseket továbbra is fenn kell tartani, mivel 2907 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést.

2 716 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 340 459 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 114 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 554 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 193 172 fő, aktív fertőzöttek száma 136 733 fő. 5 126 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 365-en vannak lélegeztetőgépen.

Az egészségügyi dolgozók oltása 25 kórházi oltóponton zajlik, és fokozatosan megkezdődik az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések, és Orbán Viktor miniszterelnök mai bejelentése értelmében február 1-ig érvényben is maradnak, valamint a középiskolákban is marad a digitális oktatás február 1-ig.

(Fotó: koronavirus.gov.hu weboldala)

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Eddig három szállítmány Pfizer vakcina érkezett, amely összesen 79 ezer ember oltását teszi lehetővé. A vakcinákat 25 kórházi oltópontra szállították ki: több budapesti kórház mellett Győrbe, Kecskemétre, Szolnokra, Tatabányára, Kaposvárra, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Balassagyarmatra, Szombathelyre, Veszprémbe, Nyíregyházára, Egerre, Békéscsabára, Szekszárdra és Zalaegerszegre.

Az egészségügyi dolgozók jelentkezhetnek az oltópontokon időpontért. A kórházi oltópontok elérhetősége: itt tekinthető meg.

Csütörtökön megkezdődött négy nagy létszámú idősotthonban is a védőoltás. Budapesten a Pesti úti idősotthonban, az Olajág idősotthonban, valamint egy pécsi és egy miskolci idősotthonban. A következő hetekben újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében is.

(Fotó: koronavirus.gov.hu weboldala)

Szerdán újabb vakcina kapta meg az európai forgalomba hozatali engedélyt. Így a Pfizer vakcina mellett hamarosan a Moderna vakcinája is elérhető lesz az EU tagállamaiban, így Magyarországon is. Az év első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.

A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni. A védőoltásra már több mint egymillióan regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu honlapon és postai úton.

A címlapfotó illusztráció.