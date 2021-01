Már a jövő héten megérkezhet a Moderna engedélyezett vakcinája is Magyarországra

Megosztás Tweet



A tervek szerint már jövő héten megérkezhet hazánkba a Moderna vakcinája, melyből Magyarország közel egymillió ötszázezer adagot fog kapni – tájékoztatott Müller Cecília a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online tájékoztatóján.

A téli szünet alatt megtörtént a kellő tisztítás az iskolákban, illetve a dolgozókat is tesztelték. A tesztek eredményei szerint az árfertőződöttség csupán egy százalák volt – közölte Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára.

Hozzátette, azt tapasztalták, hogy a pedagógusok körében csökkent az érdeklődés az ingyenes tesztelés iránt.

A hét elején szinte minden intézményben rendben megkezdődött az oktatás – emelte ki.

A járványügyi adatokat elemezve az operatív törzs azt tanácsolat a kormánynak, hogy a középiskolák január 11. után is a digitális tanrendben működjenek.

Maruzsa Zoltán elmondta, hogy a tanárok és diákok nincsenek kizárva az intézményekből, a félévzárás miatt, ha szükséges, bemehetnek az intézményekbe, hogy személyes találkozás keretében tudják azt megoldani.

A külföldről hazatérő kollégisták számára megszervezték az ingyenes tesztelési lehetőséget

– húzta alá a köznevelésért felelős államtitkár, aki tájékoztatása végén a diákoknak és tanáraiknak kitartást és eredményes félévzárást kívánt.

3 068 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 334 836 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 127 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 325 főre emelkedett. A gyógyultak száma technikai okok miatt változatlan a tegnapi naphoz képest, 179 541 fő. A gyógyultak legfrissebb adatait holnap közöljük. Az aktív fertőzöttek száma 144 970 fő. 5 387 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen. Immár 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, és fokozatosan megkezdődik az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is – ismertette Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Már a városi kórházakban is zajlik a vakcina beadatása az egészségügyi dolgozóknak. Most már az egészségügyi dolgozók teljes vertikumára kiterjed az oltási lehetőség – hívta fel a figyelmet.

Müller Cecília elmondta, hogy telefonon nehéz elérni az oltóközpontokat, mert a sok jelentkező miatt folyamatosan égnek a vonalak. Éppen ezért

már e-mailen keresztül is be lehet jelentkezni.

Csütörtökön megkezdődött négy nagy létszámú idősotthonban is a védőoltás. Budapesten a Pesti úti idősotthonban, az Olajág idősotthonban, valamint egy pécsi és egy miskolci idősotthonban.

Az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte a Moderna vakcináját. Ebből az unió számára 80 millió vakcinát kötöttek le. Magyarország közel egymillió ötszázezer vakcinát fog kapni.

A tervek szerint már jövő héten megérkezhet a Moderna vakcinája Magyarországra

– közölte a tiszti főorvos.

A tömeges oltás szakaszában minden háziorvosi rendelőre számítanak, mint oltópontra. A rendelők pedig alkalmasak az oltás beadására, rendelkeznek minden szükséges orvostechnikai eszközzel – válaszolt Müller Cecília újságírói kérdésre válaszolva.

Egy ampullában 5 főnek elegendő oltóanyag található. Ezért is nagyon fontos, hogy az oltakozni vágyók előzetesen regisztráljanak,

hogy az oltópontok meg tudják szervezni azt, hogy a felbontott ampullákat felhasználják, és egyetlen adag se menjen kárba.

Mivel a járvány továbbra is zajlik, így továbbra is kiemelten fontos, hogy viseljük a maszkot, még a köztereken is.

Egy kérdésre válaszolva elmondta, a magyar fejlesztésű vakcina az elölt koronavírus tartalmazza. Hozzátette, jelenleg elegendő vírust tudtak kitenyészteni. Jelenleg ezeknek az inaktiválása zajlik. Kiemelte, mivel teljesen életképtelenné teszik a vírust, így az nem fog semmilyen tünetet okozni.

Kiss Róbert rendőr alezredes a rendőrség legfrissebb intézkedéseiről tájékoztatott:

207 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot,

szerdán egy presszó bezárásáról döntöttek, mivel nem tartották be a védelmi intézkedéseket,

335 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt,

3062 hatósági házi karantént rendeltek el és 10300 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

