Oltásellenességre játszik a Gyurcsány vezette baloldal

Továbbra is világszerte akadályozza a járvány elleni küzdelmet, hogy rendkívül gyorsan terjednek az oltással kapcsolatos álhírek – figyelmeztet a WHO. Nem mindig könnyű megfejteni, kiknek áll érdekében az oltásellenesség. Itthon napok óta tart a vita a baloldalhoz közel álló politikai elemző, Krekó Péter kijelentéséről, aki egy interjúban arról beszélt: „ha aláásod az emberek oltási hajlandóságát, akkor Orbán Viktornak kell viselnie a politikai következményeket.” Bayer Zsolt publicista szerint ez a mondat azt jelenti, hogy „a baloldal bármit, akár a magyar embereket is feláldozná azért, hogy a kormányt megbuktassa” – hangzott el az M1 Híradójában.