Már 15 ezer magyart oltottak be a koronavírus elleni vakcinával

Megérkezett az újabb adag koronavírus elleni oltóanyag, azonnal több fővárosi és vidéki kórházba vittek belőle. Továbbra is a német–amerikai Pfizer oltóanyagokkal tud gazdálkodni Magyarország, hiszen az Európai Unió hatóságai egyelőre csak ezt engedélyezték. A tiszti főorvos adatai szerint csaknem 79 ezer ember oltására elegendő vakcina van már az országban, eddig nagyjából 15 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be. Várják az újabb és újabb jelentkezőket – hangzott el az M1 Híradójában.



Futárszolgálattal érkezett a csaknem ötezer adag koronavírus elleni vakcina kedd délelőtt a Semmelweis Egyetem gyógyszertárába. Az oltóanyagot szárazjéggel teli dobozban szállították, majd felbontották és egy speciális hűtőbe tették át, amelyben -60 és -80 fok közötti hőmérsékleten tárolják.

A Szent János Kórházba ezzel egy időben mintegy háromezer vakcina érkezett. A folyamat ugyanaz volt, az ampullákat ellenőrizték és lefagyasztották. A Tolna megyei Balassa János Kórházba az amerikai–német gyártású oltóanyagból az első szállítmány 975 adagot tartalmazott.

A Somogy megyei Kaposi Mór Oktatókórházba viszont már a második szállítmány érkezett,

ezúttal kétezer adag koronavírus elleni oltóanyag.

Érkezett újabb adag oltóanyag a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába is, ezúttal ötezer adag vakcina. A hajdúsági intézményben december végén négy oltópont volt, kedden már 12 helyen kaphatják meg az vakcinát az egészségügyi dolgozók. Eddig hatezer fő oltására alkalmas mennyiség érkezett.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem gyógyszertárába is kerültek újabb ampullák.

Kedden csaknem 39 ezer ember beoltására elegendő mennyiség érkezett az országba. Olyan egészségügyi intézményeknek is visznek belőle, amelyek a korábbi szállítmányokból nem kaptak.

Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta:

a keddi szállítmánnyal együtt már csaknem 79 ezer fő oltására elegendő oltóanyag van hazánkban.

Eddig már több mint 15 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első oltását. Az országos tiszti főorvos arra kérte az érintetteket, hogy éljenek a lehetőséggel és oltassák be magukat. Az oltópontok elérhetősége megtalálható a Koronavírus.gov.hu oldalon is.

Brüsszel hibái miatt vagyunk lemaradva a vakcinákkal kapcsolatban Amerikához, Angliához és Izraelhez képest – erről beszélt Menczer Tamás. Az államtitkár emlékeztetett: Brüsszel csak novemberben kötött szerződést a Pfizerrel, míg más országok már tavaly nyáron, ráadásul sokkal nagyobb mennyiségre. Úgy fogalmazott: van olyan ország is, amely többet fizetett a vakcináért, de meg is kapja azt. Hozzátette: ebben is hibázott Brüsszel, hiszen emberélet nem múlhat pénzen.

Brüsszel késve kötött megállapodást és rossz megállapodást kötött, ezért nem tudunk most több vakcinát kapni. A magyar kormány természetesen folytatja az együttműködést Kínával és Oroszországgal is, mindent megteszünk azért, hogyha akár keleten, akár nyugaton van hatásos vakcina, akkor azt a magyar szakemberek döntései alapján a lehető leggyorsabban és legnagyobb mennyiségben Magyarországra hozzuk, minden élet számít

– mondta Menczer.

