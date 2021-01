Megosztás Tweet



Több embert oltottak be eddig az Egyesült Királyságban, mint Európa többi országában összesen, de a lakossághoz képest még mindig minimális azoknak az aránya, akik túl vannak az oltás első körén. Lassan halad az oltás Franciaországban és Belgiumban is. Izraelben már minden hatodik embert beoltottak, de így is új erőre kapott a járvány az elmúlt hetekben.

(Fotó: EPA)

Az Egyesült Királyságban ismét riasztó gyorsasággal terjed a járvány, amióta a koronavírus új, a korábbinál jóval fertőzőképesebb változata is megjelent a szigetországban. Hétfőn mintegy 59 ezer új fertőzöttet regisztráltak, és az áldozatok száma mostanra meghaladja a 75 ezret – hangzott el az M1 Híradójában.

A drámai adatok miatt a brit miniszterelnök, Boris Johnson hétfő este bejelentette: a kormány egész Angliát vesztegzár alá helyezte.

„Miközben az ország nagy részén már most is szigorú korlátozások vannak érvényben, egyértelmű, hogy még többet kell tennünk az új vírusváltozat megfékezése érdekében. Angliát ezért országos zárlat alá kell helyeznünk. Ez azt jelenti, hogy a kormány ismét arra kéri önöket: maradjanak otthon” – mondta Boris Johnson televíziós beszédében.

A keddtől életbe lépett intézkedések értelmében Anglia teljes lakossága csak a legindokoltabb esetekben, például:

munkábajárás, bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy egyéni testmozgás céljából hagyhatja el otthonát.

Az iskoláknak online oktatásra kell átállniuk, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk. A lépéstől a kormány azt is várja, hogy az oltási kampányt is hatékonyabbá teheti.



Az Egyesült Királyságban ugyanis hétfőn elkezdődött a második engedélyezett vakcina, az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett oltóanyag alkalmazása. A kormány 100 millió adagot rendelt a készítményből, amelynek a hazai előállításon túl óriási előnye, hogy

nem igényel speciális mélyfagyasztást, egyszerű hűtőszekrényben is tárolható, miközben az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag csak mínusz 70 fokon tárolható.

A brit egészségügyi hatóságok az ellátás folyamatosságában bízva úgy döntöttek: annak érdekében, hogy minél több embert beolthassanak, nem tartalékolják a vakcinák második dózisát, hanem ezeket is felhasználják.

Az oltás felgyorsítását a skót hatóságok is támogatják, mivel Angliához hasonlóan Skóciában is sokat romlott a járványhelyzet. A skót kormányfő bejelentette, hogy egy hónapra szigorú korlátozásokat vezetnek be az új vírusváltozat megfékezése érdekében.

Kedden nulla órától harminc napig a Skóciában élőknek is otthon kell maradniuk,

csak a legszükségesebb esetben, a létfontosságú cikkek vásárlása, gyógyszerek beszerzése, illetve munkába járás esetén hagyhatják el lakhelyüket. A kormány mindenkit felszólított, hogy ha tud, dolgozzon otthonról.

Lassan halad az oltás Franciaországban

Az ellenzék hevesen bírálja a kormányt, amiért mostanáig csupán félezer ember kapta meg a vakcinát, miközben több szomszédos országban már a több tízezret is meghaladta a beoltottak száma. Az egészségügyi miniszter az oltási kampány felgyorsítását ígérte.

Belgiumban is megkezdődött a koronavírus elleni tömeges oltás

Először az ország 1500 idősotthonának lakóit és dolgozóit oltják be. Ezt követi februárban az egészségügyi dolgozók immunizálása. Még nem tudni pontosan, hogy a nem frontvonalban dolgozók számára mikortól lesz elérhető a vakcina. Emiatt sokan kritizálják a belga kormány oltási tervét: azt mondják: nem lenne szabad tavaszig várni a lakosság beoltásával.

Továbbra is érdemes kiemelten figyelni Izraelre

A kilencmilliós lakosságból már minden hatodik embert beoltottak, de így is új erőre kapott a járvány az elmúlt hetekben, ezért a jelenleginél is szigorúbb korlátozásokra van szükség. Abból a szempontból is előrébb jár Izrael Európánál, hogy a Pfizter vakcinája után a Moderna oltóanyagát is engedélyezték, a napokban megérkezik az első szállítmány.

Emberek százai álltak sorba türelmesen a tel-avivi oltóközpontok előtt. Ott nem kell meggyőzni az embereket, hogy vegyék fel az oltást, eddig 1 370 000-en kapták meg az első injekciót. A beoltottak 65 százaléka 60 év feletti. Ha az oltással továbbra is ilyen ütemben haladnak, teljesülhet a kormány célja, hogy január végéig kétmillió izraeli állampolgár kapjon védettséget a fertőzés ellen.

Ebben segíthet az is, hogy

mostantól már nemcsak a Pfizer, hanem a Moderna oltóanyagát is beadhatják az önként jelentkezőknek.

Izrael ugyanis kedden engedélyezte a másik amerikai gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinájának forgalmazását is, és hatmillió adagot rendelt belőle. Az első szállítmány január közepén érkezik Tel-Avivba. Hiába haladnak jól az oltással, még mindig rohamosan nő a fertőzöttek száma Izraelben. Hétfőn 8300 új fertőzöttet regisztráltak, többet, mint a második hullám csúcsa óta bármikor.

(Fotó: EPA)

Nem véletlen, hogy az izraeli kormány úgy döntött, a hétvégétől tovább szigorítja a múlt vasárnap bevezetett korlátozásokat, és harmadszor is teljes vesztegzár alá vonja az országot. Ahogy az előző két alkalommal, most is bezárnak minden iskolát, és szinte teljesen leállítják a termelést az országban.

A drasztikus intézkedésre azért van szükség, mert

a súlyos állapotba került betegeknek mintegy negyedét nem tudják megmenteni a kórházakban.

A nem koronavírusos betegek helyzete is romlik, mert egyre kevesebb erőforrás jut a gyógyításukra.

A címlapfotó illusztráció.