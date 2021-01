Ausztriában is felütötte fejét a mutáns brit vírustörzs

Az osztrák kormány január 24-ig meghosszabbította az országos lezárást, miután a hétvégén öt embernél is kimutatták a koronavírus mutálódott, ellenálló változatát, amelyet Nagy-Britanniából hurcoltak be az országba – jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter rendkívüli sajtótájékoztatón hétfőn.