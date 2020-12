Karikó Katalin: A vakcina reményt adott, hogy az életünk visszatér a normális kerékvágásba

Megosztás Tweet



Negyven év után kapott valamilyen díjat Karikó Katalin magyar biokémikus, aki idén a Közmédia Év Embere elismerésben részesült. A koronavírus elleni vakcina egyik felfedezője a Kossuth Rádiónak azt is elárulta, számít-e arra, hogy megkapja a Nobel-díjat, valamint, hogy mikor hatódott meg annyira, hogy elsírta magát.

Karikó Katalin biokémikus, a BioNTech cég alelnöke kapta először a Közmédia Év Embere Díjat, amit minden év végén olyan embernek ítélnek oda, aki szakmai pályafutásával és életútjával maradandó értéket hozott létre, nagy hatást gyakorolt az adott év eseményeire.

Ezt az évet meghatározta a koronavírus-járvány, így

az elismeréssel Karikó Katalin biokémikust díjazták, akinek szabadalma alapján fejlesztették ki a Covid-19 elleni oltások egyikét.

Karikó Katalin a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elárulta, kedden Papp Dániel az MTVA vezérigazgatója hívta fel a hírrel, hogy megkapta a közmédia díját.

A biokémikus felidézte, hogy az utolsó ösztöndíjban 1980-ban részesült az MTA-tól, tehát negyven éve nem kapott semmilyen díjat. Nem is nagyon számított hasonlóra most sem, de nem is a díjakért dolgozik. A közmédia elismerésének azért örült, mert ez a többi kutatóra is ráirányíthatja a figyelmet és talán a gyerekek és a fiatalok számára is vonzóvá válhat a kutatói pálya.

Karikó Katalint egyre többször emlegetik a Nobel-díj lehetséges várományosai közt,

de a magyar kutató nem gondol arra, hogy megkaphatja a tudományos világ legrangosabb elismerését.

„Számomra az volt a legnagyobb öröm a vakcinával kapcsolatban, hogy az emberek örültek annak, hogy reményt adott számukra, hogy az életük visszatérhet a normális kerékvágásba. Mikor a Pennsylvaniai Egyetemen a vakcinára váró orvosok és nővérek megtapsoltak minket azt hiszem el is sírtam magam” – mesélt az elmúlt időszak egyik legmeghatóbb pillanatáról Karikó Katalin. Mindez december 18-án történt, amikor őt is beoltották.

„Teljesen spontán volt a taps, talán ezért is hatott meg annyira. Sok magyarországi kolléga is küldi a fotót és az elismerő, köszönő üzeneteket miután megkapták az oltást” – fogalmazott a kutató, aki a második oltást még nem kapta meg – erre január elején, három héttel az első után kerül majd sor – de azt elmondta, hogy

már az első injekció beadása után 88%-os védettséget nyújt a vakcina a koronavírussal szemben.

„Még az oltás helye sem fájt” – válaszolta arra a kérdésre, hogy tapasztalt-e bármilyen mellékhatást az oltás után, sőt kollégái is hasonlókról számoltak be neki.

Karikó Katalin az utóbbi időben rengeteg megkeresést kap, aminek igyekszik megfelelni, bár mint mondja nem könnyű, hiszen nincs például titkársága, mindent maga intéz. A napokban Orbán Viktor is gratulált neki.

„A miniszterelnök örült annak, hogy ilyen eredményeket értünk el és ezáltal megoldódik ez a nagy probléma és vége lesz a járványnak. A véleményemet is kikérte a különböző vakcinák működésével kapcsolatban, hogy a régebbi és az újabb eljárásokkal készültek közt mi a különbség, melyik, hogyan működik” – idézte fel a kormányfői gratulációt.

A magyar kutató azt is elmondta, hogy – ahogy minden évben – szilvesztert is munkával tölti majd.

„Vírusmentes új évet kívánok az emberek számára és azt, hogy mindenki visszatérhessen a családjához, hogy mindenki félelem nélkül gyűlhessen újra össze. Remélem jövőre megtartják az olimpiát, a koncerteken, a színházi előadásokat és minden olyan programot, amelyet idén a járvány miatt el kellett halasztani.

Felejtsenek el mindent, a vírust, a vakcinát, még engem is! Élvezzék, hogy az élet visszatér a normális kerékvágásba!”

– üzente a 2021-es évvel kapcsolatban a magyar kutató.