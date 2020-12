Megosztás Tweet



Folytatódott az oltási kampány: már csaknem 2500 egészségügyi dolgozó kapta meg itthon a koronavírus elleni vakcinát. Még idén további 80 ezer adag érkezik az oltóanyagból, összesen pedig 4,4 millió dózist biztosít a Pfizer Magyarországnak. Közben az orosz vakcinából is érkezett hatezer adag, ennek felhasználásáról később döntenek majd. A tervek szerint januárban indulhat a tömeges oltás, de később újabb és újabb vakcinák kaphatnak engedélyt – hangzott el az M1 Híradójában.

Világszerte vizsgálják és fejlesztik a különböző elveken működő koronavírus elleni vakcinákat. A nyugati cégek fejlesztései mellett a kínai vakcinák is ígéretesek. Öt fejlesztésüket már tömegesen tesztelik, és a kínai állami hírügynökség most egy újabb oltóanyagról számolt be, aminek biztatóak az eredményei, így már hat kínai védőoltás tart a klinikai tesztelések harmadik szakaszában.

„A korábbi megállapodás alapján folytatódik Oroszország és Magyarország között a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos együttműködés” – ezt Szijjártó Péter közölte, miután hétfőn délután egy orosz vakcinaszállítmány érkezett Magyarországra. A hatezer ampullányi oltóanyagot a Nemzeti Népegészségügyi Központba szállították, és a magyar szakemberek döntenek majd a felhasználásáról.

A Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcinája múlt héten érkezett meg Magyarországra

és az Európai Unió más tagországaiba is. Az első szállítmány csaknem tízezer adagra való ampullát tartalmazott, amiből eddig már 2500 egészségügyi dolgozó kapta meg az első injekciót, és várhatja a a 21 nap múlva esedékes másodikat, hogy a teljes védettség kialakuljon.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs keddi tájékoztatóján arról számolt be, hogy Magyarországra még a héten újabb koronavírus elleni ampullák érkeznek, és 25 kijelölt oltóponton fog folytatódni az egészségügyi dolgozók oltása.

Galgóczi Ágnes azt is elmondta:

a jövő év első felében további védőoltásokat engedélyezhet az Európai Gyógyszerügynökség, amelyek Magyarországra is eljutnak majd,

amivel tovább gyorsulhat majd itthon is a lakosság tömeges oltása.

Közben pedig a Pfizer magyarországi vezetői bejelentették: még idén újabb 80 ezer, összesen pedig 4,4 millió adag oltóanyag érkezik Magyarországra.

A hazai tömeges oltás így valószínűleg január végén indulhat,

és oltási terv alapján történik majd. Ehhez azonban regisztrálni kell a vakcinainfo.gov.hu weboldalon, az idősek pedig postai úton, levélben is jelentkezhetnek.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy már 462 ezren jelezték igényüket a védőoltásra, 136 ezer állampolgár pedig postai úton küldte vissza a regisztrációs lapot.

Dömötör Csaba mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon az oltásra, mert, mint fogalmazott, a vakcina hatékony eszköz a kezünkben a vírus elleni küzdelemben.

Közben a baloldal az oltóanyagokkal szembeni ellenérzésekre is próbál ráerősíteni. Gyurcsány Ferenc pártja, és a velük szövetséges Jobbik kedden is támadta az orosz oltóanyagot. A külgazdasági és külügyminiszter válaszul arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarok más fertőző betegségek elleni, nemzetközi viszonylatban is kimagasló átoltottsága legnagyobb részben orosz oltóanyagoknak köszönhető.

Szijjártó Péter emlékeztetett rá, hogy a magyar emberek döntő többsége a gyerekkora óta orosz vakcinákkal lett beoltva,

hiszen korábban minden oltóanyagunk onnan származott.

Hétfőn délután érkezett meg az első adag orosz vakcina Magyarországra. A tesztek alapján az oltóanyag több mint 91 százalékos hatékoyságú.

Mielőtt azonban forgalomba kerülne, itthon is megvizsgálják a magyar szakemberek is. A kormány közölte: ez egy újabb előrelépés lehet a járvány elleni küzdelemben.

A baloldal azonban ezt máshogy látja. A Demokratikus Koalíció szóvivője kedden arról beszélt: a kormány a magyar embereket ismeretlen vakcinákkal fenyegeti.

A Jobbik pedig közleményben azt írta: nem is hazánk szeretne orosz vakcinát, hanem az oroszok akarják mindenképpen ideküldeni az oltóanyagot.

Oltásellenességre játszhat a baloldal

– ezzel a címmel közölt írást kedden a Magyar Nemzet. A lap úgy fogalmaz: a baloldali pártok eddigi stratégiája szerint: minél rosszabb a kormánynak és Magyarországnak, annál jobb az ellenzéknek.

A Magyar Nemzet idézte a kedden a Politico nevű brüsszeli liberális lapban megjelent írást, amelyben az egyik, a baloldalhoz közel álló elemzőközpont szakértője ki is mondta: ha az emberek nem oltatják be magukat, akkor azért Orbán Viktornak kell viselni a politikai következményeket.

A Magyar Nemzet úgy fogalmaz: a gondolatmenet szerint tehát a Gyurcsány Ferenc által egyesített baloldalnak mindössze az a dolga, hogy ­aláássa a vakcinába vetett bizalmat. Ezzel pedig magyarokat áldoznának fel a hatalomra jutás oltárán.

Miután 2020-ban végig álhír-galacsinokat dobált a nyilvánosságba, a baloldal most az oltási programot torpedózná

– reagált a cikkre közösségi oldalán a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: azt remélte, legalább az emberélet számít valamit a baloldalnak, de nem először kellett csalódnia.

A baloldali politikusok kétségbe vonják a magyar orvosok és járványügyi szakemberek szakmai álláspontját, és politikai kérdést akarnak csinálni az Oroszországban gyártott oltóanyagok ügyéből. Ez rendkívül felelőtlen dolog

– ezt pedig már a külgazdasági és Külügyminiszer írta a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter emlékeztetett: ez főleg amiatt sajnálatos, hogy ők is pontosan tudják: „Magyarország különböző fertőző betegségek elleni, nemzetközi viszonylatban is kimagasló átoltottsága legnagyobb részben orosz oltóanyagoknak köszönhető. A magyar emberek döntő többsége gyerekkora óta ugyanis orosz vakcinákkal lett beoltva, hiszen korábban minden oltóanyagunk onnan származott”.

A címlapfotó illusztráció.