Merkely: Közel száz százalékos hatékonyságú és veszélytelen a vakcina

Közel száz százalékos védettséget nyújt, a Pfizer-BioNTech oltóanyag a vírus ellen – hangsúlyozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A koronavírus elleni oltási kampány a tervezettnél egy nappal korábban, már tegnap elkezdődött: elsőként a Dél-Pesti Centrumkórház és a Semmelweis Egyetem dolgozóit oltották be a vakcinával. Merkely szerint az oltási módszer, amelynek kialakításában magyar tudósok is részt vettek, „Nobel-díjat fog érni”.



Az oltások mindenki esetében két fázisban zajlanak, azaz mindenki, akinek beadják az amerikai-német konzorcium által fejlesztett Pfizer-BioNTech vakcinát, 21 nap múlva egy „emlékeztető” oltáson is átesik majd – mondta Merkely Béla az M1 Ma reggel című műsorában.

Elsőként a járványkezelés frontvonalában dolgozókat – a műtők, az intenzív osztályok, a sürgősségi betegellátó osztályok dolgozóit oltják be,

tegnap első körben a Dél-Pesti Centrumkórház és a Semmelweis Egyetem klinikáinak 132 egészségügyi szakemberének adták be a vakcinát. További három egészségügyi intézményben folytatódnak az oltások: ma a Szent Imre Kórház munkatársai, hétfőn és kedden a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és az Uzsoki utcai Kórház dolgozói kerülnek sorra.

Az eddig elvégezett 132 oltással bejárattuk az oltási mechanizmust, a továbbiakban egy nap alatt akár már ennek a sokszorosát is el tudjuk végezni

– mondta.

A rektor felhívta a figyelmet arra is, hogy mindazok, akiknek az immunrendszere már a nyálkahártyán megállítja a fertőzést, rövidebb ideig tartó védettséget élveznek a vírussal szemben, mint azok, akinek a szervezetébe bejutva komolyabb tüneteket okozott a koronavírus. Ha azonban a vakcinával juttatjuk be a szervezetbe azt a fehérjét, amelyet a SARS-CoV-2 vírus is hordoz, sokkal erősebb és tartósabb védettséget lehet elérni.

„Az oltással hosszabb ideig, adott esetben élethossziglan lehet védettséget szerezni, mint magával az átfertőzöttséggel” – hangsúlyozta a professzor. A szakemberek egyöntetű véleménye szerint az oltóanyag nemcsak hatékony, de rendkívül biztonságos is.

A vakcinának nincsen semmiféle, szervezetet károsító mellékhatása, csupán helyi reakciók – enyhe borzongás, esetleg hőemelkedés – jelentkezhetnek a beadása után.

Merkely szerint a módszer, amelynek kialakításában magyar tudósok is részt vettek, „Nobel-díjat fog érni”.

A szakember elmondta, Magyarországon 20-25 százalékos lehet az átfertőzöttség, nyájimmunitásról, illetve a járvány leállásáról a lakosság hatvan százalékos átfertőzöttsége, illetve beoltottsága esetén beszélhetünk. A szakember abban bízik, hogy januárban több százezer oltást is el tudnak végezni, ami az oltóanyag mennyiségétől és az országba érkezésének tempójától is függ majd.