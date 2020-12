Lassan, de csökken az új fertőzöttek száma Magyarországon

Megosztás Tweet



Meghalt 180, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1238 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

A kormányzati portálon azt írták: 306 368-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 8462-re emelkedett, a gyógyultak száma 108 676.

Az aktív fertőzöttek száma 189 230. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 21 százaléka budapesti. Kórházban 7124 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 522-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 35 624-en vannak, a mintavételek száma 2 528 225-re emelkedett.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónappal meghosszabbított: a kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés is fennmarad január 11-éig. Az egészségügyi védekezés fenntartásáért a kormány fél évvel meghosszabbította a járványügyi készültséget is.

Karácsony szentestéjére, december 24-éről december 25-ére virradó éjszakára a kormány felfüggesztette a kijárási tilalmat, és a magánrendezvények, családi összejövetelek 10 fős létszámkorlátjába a 14 évesnél fiatalabbak nem számítanak bele. Az este 8 óra és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.

Felhívták a figyelmet, hogy a kormány keddtől felfüggesztette a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratok fogdását.

Kiemelték, hogy már lehet regisztrálni a védőoltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon. A nyugdíjasoknak a posta decemberben kézbesíti azt a levelet, amelyben Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatja őket a regisztráció lehetőségéről.

Emlékeztettek: a kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben.

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, leghamarabb reggel öt órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek, a kijárási tilalom szabályai mellett.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek. A 10 ezernél több lakosú települések egyes, a polgármester által kijelölt közterületein a maszkviselés kötelező. Sporttevékenység közben, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

A címlapfotó illusztráció.