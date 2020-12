Gyorsan terjed az új mutáns vírus

Az új vírustörzs terjedése

Az első, az eddigitől eltérő, jóval könnyebben terjedő vírustörzzsel rendelkező beteget szeptemberben azonosították. Londonban novemberben az esetek negyede, december közepére pedig több mint kétharmada már ehhez a variánshoz volt köthető – számolt be a BBC.

Az angliai Milton Keynes Lighthouse Laboratory kimutatta: az elvégzett PCR-tesztek arra mutatnak rá, hogy az új vírustörzs jelenléte december eleje óta egyre gyakoribbá vált a pozitív esetek között.

MK LHL testing data showing increasing prevalence of H69/V70 variant in positive test data - which is detected incidentally by the commonly used 3-gene PCR test. pic.twitter.com/1U0pVR9Bhs



A vírus terjedését rekonstruálni próbáló szakértők egyelőre nem tudták azonosítani, hol jelent meg először a fertőzőbb vírustörzs, de brit megjelenését szeptember közepére teszik, és a dél-kelet-angliai Kent megyére vezetik vissza. Az új variáns az Egyesült Királyság teljes területén megtalálható már, Észak-Írországot kivéve. Centruma jelenleg Dél-Kelet-Angliában és Londonban található.

A Nextstrain adatai szerint, amely a vírus genetikai kódja alapján követi a Covid–19 terjedését is, Dániából illetve Ausztráliából érkezhettek az Egyesült Királyságba az új esetek.

Is the new UK variant the same as the new South African variant (501Y.V2)?

No.

They both share the same mutation in spike: N501Y (N->Y at position 501). However, the 2 variants have arisen separately.

1/Nhttps://t.co/m4sx1YN7dO pic.twitter.com/N1Zmyso4mh

— Dr Emma Hodcroft (@firefoxx66) December 19, 2020