A hálaadás volt a főpróba karácsony előtt az amerikaiaknak

Megosztás Tweet



Az amerikaiak többsége fegyelmezett volt a november végi hálaadás idején, otthon maradt és kerülte a családi összejöveteleket, de vannak olyan régiók, ahol még jobban elszabadult a koronavírus-járvány. A szakértők attól tartanak, hogy ezeken a helyeken a karácsony újra berobbanthatja a vírus terjedését.

Sehol a világon nem lesz idén szokásos karácsony. A koronavírus-járvány miatt korlátozások vannak érvényben szinte minden országban és az előírásokban hozott átmeneti enyhítések ellenére sem javasolt, hogy a feltétlenül szükségesnél nagyobb körben, összezárva töltsük együtt családtagjainkkal az ünnepet. A pandémiáról Európában még nem nagyon lehetnek tapasztalataink nagyobb ünnepek kapcsán, szemben az Egyesült Államokkal, ahol november 26-án, csütörtökön ünnepelték a hálaadást és amelynek járványügyi következményeiről a New York Times közölt egy hosszabb riportot vasárnapi számában.

A cikkből kiderül: az amerikaiak hálaadás idején tanúsított óvatlan magatartása a járványügyi adatok alakulásából jól kiolvasható. Az epidemiológusok szerint bár az Egyesült Államok nagy részén az amerikaiak megváltoztatták ünnepi szokásaikat és utazás, vagy nagyobb családi összejöveteleken való részvétel helyett inkább otthon maradtak, az esetszámok mostani növekedése mégis visszavezethető november végi, regionális és jól körülhatárolható mozgásokra, például Texasban és Kaliforniában is.

A kép illusztráció. Nézők az Alliance Színház A Christmas Carol: The Live Radio Play című darabjának főpróbáját nézik a Georgia Állami Egyetem parkolójában kialakított autósszínházban 2020. december 3-án, a koronavírus-járvány alatt. Fotó: MTI/EPA/Erik S. Lesser

Kaliforniában a járvány legrosszabb napjait élik a helyiek, az esetszámok csúcson járnak, beleértve a kórházi eseteket és a halálozásokat is. A kéthetes átlag az esetszámban 96 százalékos, a halálozásokat tekintve pedig 115 százalékos növekedést mutat. December 20-án közel 43 ezer új esetet regisztráltak az államban.

Los Angeles megyében a múlt hét egy szakaszában minden második órában meghalt valaki a koronavírus következményeként. Riverside, Los Angeles, Orange és Santa Barbara megyékben 156 százalékkal nőtt meg a hálaadás utáni három hétben, egészen december 17-ig a kórházi esetek száma.

A növekedés üteme hálaadás előtt jóval alacsonyabb volt, 108 százalékos, vagyis az ünnep alatti összejövetelek okozhatták a vírus terjedésének gyorsulását.

Az a helyzet, hogy az emberek elővigyázatosak voltak, és ez segített abban, hogy a dolgok ne forduljanak még rosszabbra – ahhoz nem volt elég, hogy jobban alakuljon a járvány, de ahhoz igen, hogy ne legyen rosszabb

– fogalmazott Ellie Murray, a Boston Egyetem epidemiológus professzora a New York Timesnak nyilatkozva. „Talán elegendő adatunk van ahhoz, hogy azt mondjuk, az emberek nem ugyanúgy cselekedtek, mint normál esetben és így nem a legrosszabb forgatókönyv valósul meg.”

A legtöbb amerikai követte a szövetségi és helyi egészségügyi hatóságok előírásait és vagy otthon maradt, vagy csökkentette a hálaadás idején szervezett ünnepségek nagyságát, derült ki azokból a mozgásadatokból, amiket a Cuebiq nevű cég gyűjtötte össze. Kimutatásuk szerint az amerikai megyék 93 százalékában kevesebb személyes találkozóra került sor idén hálaadáskor, mint tavaly.

A kép illusztráció. A New York-i Rockefeller Centernél felállított karácsonyfát fotózzák kordon mögül 2020. december 2-án. Manhattanben. Fotó: EPA/JASON SZENES

Egészségügyi szakemberek attól tartanak, hogy azoknak a régióknak, amelyekben az esetszám nemrég csúcsot ért, újra kiugró esetszámmal kell majd szembenézniük a karácsony és a szilveszter miatt.

Sőt, a karácsony még rosszabb számokat is hozhat, hiszen többnapos ünnepről van szó, amely során akár több összejövetelre is sor kerülhet, akár nem-családiakra is, például egy-egy munkahelyen, és azok, akik elővigyázatosak voltak hálaadás idején és otthon maradtak, lehet, hogy ezúttal már nem fogják vissza magukat.

A nyitókép illusztráció.