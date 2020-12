Von der Leyen: December 27-től indulnak az oltások az EU-ban

Az uniós bizottság elnöke, aki korábban a beoltás összehangolt, ugyanazon a napon kezdődő tagállami megkezdését szorgalmazta, Twitteren közzétett üzenetében azt közölte: a vakcináció december 27-én, 28-án és 29-én kezdődik az EU-ban.

„Európa ideje elérkezett. Megvédjük polgárainkat” – jelentette ki von der Leyen.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

