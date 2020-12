Tovább csökkent az új fertőzöttek száma hazánkban

Megosztás Tweet



Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. Szombaton az új fertőzöttek száma meghaladta az ötezret, vasárnap pedig négyezer fölött volt. A csökkenés hétfőre tovább folytatódott: hazánkban az elmúlt napon 3470 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést.

(Fotó: koronavírus.gov.hu weboldala)

3470 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 283 870 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 165 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7130 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 82 546 fő, az aktív fertőzöttek száma 194 194 fő. Az aktív fertőzöttek 19%-a, az elhunytak 21 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti. 7667 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 605-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu weboldalon.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.

A kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben. A felfüggesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben – az erről szóló kormányrendelet pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben.

Időkorlátozás nélkül vásárolhat bárki az élelmiszerboltokban, a patikákban és drogériákban is. Az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését a hazai kereskedelmi szervezetek kezdeményezték és azzal az Idősügyi Tanács is egyetértett. A vásárlás során továbbra is kötelező a maszk viselése. Az időseket arra kérjük, hogy ha tehetik, akkor inkább kérjék hozzátartozójuk segítségét a bevásárláshoz, de ha személyesen mennek vásárolni, akkor kerüljék a zsúfolt üzleteket!

A kormány mindent lehetséges külföldi vakcináról tárgyal, és elindult a vakcinainfo.gov.hu honlap, ahol már lehet jelezni az igényeket a védőoltásra.

