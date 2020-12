Ekkor kezdődhetnek a tömeges oltások Magyarországon

Az operatív törzs keddi tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, elindult a vakcinainfo.gov.hu, az a honlap, ahol jelezni lehet az igényt a koronavírus-vakcinára. Ez egy igényfelmérés, amely alapján megbecsülik, hogy mekkora az igény a védőoltásra.

A kormányzat minden olyan lehetőségről tárgyal, amely ígéretes külföldi vakcinák beszerzését teszi lehetővé. Vizsgálják az orosz vakcinát, magát az oltóanyagot és a dokumentációját is.

Hamarosan egy kínai vakcina dokumentációját is vizsgálni kezdik. Jelenleg azonban nem lehet megmondani, melyik külföldi vakcinával kezdik majd a a védőoltás beadását – hangsúlyozta.

– tette hozzá. Eddig a kormány 17,5 millió adag vakcinát kötött le. Úgy látja, az emberek bizalommal vannak a magyar gyógyszerhatóságok iránt, így ha az engedély megérkezik, akkor csak itthoni engedéllyel rendelkező vakcinákat adnak majd be.

– mondta Müller Cecília.

A vakcinainfo.gov.hu oldalon, a kitöltött adatlap alapján tudják majd felvenni az igénylőkkel a kapcsolatot a szakemberek. Az oltás beadása nem a regisztráció sorrendjében történik majd, egy adott oltási terv szerint haladnak. A honlapon néhány alapadatot kell csupán megadnunk, a nevünket, címünket, életkorunkat, tajszámunkat, a telefonszámunkat és az e-mail-címünket.

– magyarázta.

A védőoltások iránt nagy a bizalom Magyarországon. Immáron tizenkétféle megbetegedés ellen oltják a gyermekeket – mondta. Mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljanak a védőoltásra – tette hozzá.

Az elmúlt 24 óra járványügyi adatokat tekintve elmondta, kicsivel több mint kétezer új fertőzöttet regisztráltak, az elhunytak jellemzően többfajta krónikus betegségben szenvedtek.

– emelte ki.

Kiss Róbert alezredes elmondta, további egy hónapig fennmaradnak a szigorú intézkedések. Felhívta a figyelmet, hogy tartsuk be a kijárási tilalmat, a maszkviselési kötelezettséget és az előírt szabályokat.

„208 személlyel szemben intézkedtek hétfőn a maszkviselési szabályok megszegése miatt” – tette hozzá.

​A vendéglátóhelyeken, üzletekben is intézkedtek, egy üzletet zártak be. Debrecenben egy italdiszkontot ellenőriztek, egy személy italt fogyasztott a helyszínen, a diszkontot bezárták. Emellett 308 személy nem tartotta be a kijárási tilalmat – tette hozzá.