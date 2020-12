Koronavírus: Nagy-Britanniában elérkezett a győzelem napja

Megosztás Tweet



A győzelem napja – így nevezte el a brit egészségügyi miniszter a tömeges oltások megkezdésének napját.. A világon elsőként az Egyesült Királyságban indult el a koronavírus elleni tömeges oltás.



Ez már nem kísérleti szakasz, ez már az az oltási kampány, amely a remények szerint kivezeti a világot a koronavírus miatti válságból. A győzelem napja kifejezés eddig a második világháború végét jelképezte az angol nyelvben. Hivatalosan a 91 éves Margaret Keenan volt az első, aki az Egyesült Királyságban megkapta a koronavírus elleni védőoltást. A kora reggeli eseményt fotósok, operatőrök hada örökítette meg. A hölgyet a kórház dolgozói is megtapsolták, miután beadták neki az injekciót.

„Rendben volt. Nem voltam ideges, minden jól ment” – mondta az idős nő, és hozzátette, mivel a jövő héten lesz 91 éves, ennél szebb születésnapi ajándékot el sem tudott volna képzelni.

Napok óta erre készült a szigetország

A szigetországban egész nap oltották az embereket, az idősek mellett az egészségügyben dolgozók és a szociális otthonok alkalmazottai is az elsők között kerültek sorra. A szigetország 50 kijelölt kórházában már napok óta erre a napra készültek.

„Tudtuk, hogy eljön ez a nap, csak abban nem voltunk biztosak, hogy ennyire hamar. De kellőképp felkészültünk. Ez nem egy egyszerű vakcina, ezt egyáltalán nem úgy kell kezelni mint a többit” – mondta az egyik ápoló. A Pfizer oltóanyagát speciális hűtőkben, legalább mínusz 70 fokon kell tárolni. De már a vakcina kiszállítása is nagy kihívást jelentett az egészségügyi intézmények számára.

A tervek szerint a következő néhány hétben csak a kórházi oltópontokon lehet megkapni a vakcinát. De később a körzeti orvosi rendelőkben, majd a patikákban is elérhető lesz. Hogy mikortól, az attól is függ, megérkezik-e időben a következő adag. Az Egyesült Királyságban jelenleg 800 ezer adag vakcina áll rendelkezésre.

A londoni kormány úgy tervezi, december végéig négymillióan kapják meg az oltást.

Összesen 40 millió dózist rendeltek a Pfizertől, ez húszmillió ember beoltására lesz elegendő.

Mindenkinek két injekciót kell kapnia, hogy a vakcina megfelelő védelmet nyújtson.

Az Egyesült Királyságban kilenc csoportra osztották a lakosságot aszerint, hogy az emberek mikor juthatnak hozzá a vakcinához. A lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik állnak. Utánuk a 80 évnél idősebbek következnek, velük egy csoportban vannak az egészségügyi, illetve a szociális ellátásban dolgozók.

Boris Johnson még hosszú útra figyelmeztetett

Boris Johnson brit miniszterelnök napközben ellátogatott egy londoni kórházban kialakított oltóközpontba, ahol arra figyelmeztetett, hogy bár a vakcina hatalmas előrelépést jelent, a vírus leküzdéséhez azonban még így is hosszú utat kell megtenni. „Még nem engedhetünk meg magunknak semmilyen lazítást. Csodálatos dolog látni, hogy az országban megkezdődött az oltás, de még nem dőlhetünk hátra” – fogalmazott a brit kormányfő.

A brit egészségügyi miniszter szerint a mai nappal felsejlett a fény az alagút végén. „Úgy gondoljuk, talán tavaszra megkezdhetünk majd visszatérni a normális életünkhöz. Ha az oltás jó iramban halad, akkor még előbb. A gyorsaságot az is befolyásolja, hogy a gyártó milyen tempóban tudja előállítani a vakcinát” – mondta Matt Hancock.

Az Egyesült Királyságban eddig több mint 61 ezer áldozatot követelt a koronavírus-járvány. Ez a legmagasabb halálozási szám Európában, világszerte pedig a negyedik.

Teljes zárlatot javasolnak Németországban

Bajban van Németország – nem csökken az új fertőzöttek száma. A tudományos akadémia teljes zárlat elrendelését javasolja.

Novemberben vezették be a németek a puha vagy enyhe zárást, de a szakértők szerint ez kevés, kemény zárlat kell. A kiszivárgott hírek szerint Angela Merkel kancellár is támogatja az ötletet. Több forgatókönyv is készült: akár már jövő héttől bezárhatják az iskolákat, karácsony után pedig néhány hétig nem nyithatnának ki az üzletek. A napokban várható végleges döntés.

Bajorországban már holnaptól új intézkedések lépnek életbe. Visszatér a „maradj otthon” mottó. Csak alapos indokkal hagyhatja el mindenki az otthonát, éjjel még úgy sem.

Szlovákiában is szigorítás jöhet

Elfáradtak az emberek, nem tartják be a korlátozásokat – ezzel indokolta a szlovák egészségügyi miniszter, hogy nem javul a járványhelyzet az országban. Október közepe óta alig csökken az új fertőzöttek száma, pedig több körben tömeges tesztelést is végeztek az országban.

Egyre több szakértő hangsúlyozza, hogy teljes zárlatra lenne szükség, legalább az erősen fertőzött járásokban. Közben egyre élesebbek a belpolitikai viták. Már nemcsak a járvány elleni intézkedések miatt támadják Igor Matovic miniszterelnököt, hanem azért is, mert a vészhelyzetre hivatkozva bővítették a kormány jogköreit.

Szlovéniában nem javul a helyzet

Továbbra is nehéz megmagyarázni, hogy mi történik Szlovéniában. Nem csökken az új fertőzöttek száma, és a halálozási adat a legrosszabbak közé tartozik Európában.

Pedig már hetek óta teljes zárlat van érvényben: nincsenek nyitva a boltok, leállt a tömegközlekedés, nem lehet fodrászhoz menni, korlátozzák az országon belüli mozgást, mégsem javul a helyzet. A kormány szerint nem tartják be az emberek a korlátozásokat, az emberek szerint az intézkedések rosszak.