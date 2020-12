Orbán Viktor: Januárig marad a kijárási tilalom, a szentestéről december 21-én hozunk döntés

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy milyen védelmi intézkedések vonatkoznak idén karácsonyra és szilveszterre.

„A szigorú intézkedéseket fenn kell tartani, mert karácsony jövőre is lesz, most az a fontos mi is legyünk” – kezdte Orbán Viktor. Ennek megfelelően ma hajnalban az operatív törzs hozott néhány döntést.

A jelenlegi kijárási tilalom január 11-ig, tehát további egy hónapig érvényben marad. Este nyolc és reggel öt óra között továbbra is kijárási tilalom van – hangsúlyozta. Hogy szenteste tesznek-e kivételt, majd csak december 21-én döntik el, az akkori állapotok ismeretében.

Nem lesz kivétel december 31-én, a szilveszteri bulikat és utcabálokat nem lehet idén megtartani. Nem lehet miatta kockára tenni, amiért hónapokon keresztül együtt dolgoztunk

– figyelmeztetett.

A megoldás a vakcina, amely most már belátható távolságra van. Holnaptól kezdődik a regisztráció. Mindannyian jelentkezhetünk, ha beakarjuk magunkat oltatni.

Kifejtette,

azért dolgoznak, hogy Magyarország elsőként juthasson vakcinához.

„Mindenkivel tárgyalunk, se politikát, se egymással versengő nagy nemzetközi cégek érdekeit nem vesszük figyelembe. Csak az számít, hogy a magyarok minél gyorsabban és minél biztonságosabban juthassanak a vakcinához.”

„Tartsuk be a szabályokat, és közös erővel fékezzük meg a vírust. Az ünnepek alatt is vigyázzunk egymásra, mert minden élet számít” – mondta.