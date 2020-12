Hamarosan kiderül, hogyan karácsonyozhatunk idén

Müller Cecília kiemelte, a vakcina jelentősen pozitív irányba fogja befolyásolni a járványt.

Közölte, a 60 éven felülieknek levelet írt, hogy azok is tudjanak jelentkezni oltásra, akik nem rendelkeznek internettel. Mindennek célja, hogy tudják azt, kik szeretnék magukat beoltani – tette hozzá. Mindezek alapján fel tudnak állítani egy sorrendet, hogy mindenki kapjon oltást. Addig is be kell tartani a higiénés szabályokat.

Remélhetőleg, már nem kell túl sokat várnunk rá. A kormány minden lehetőséget megragad, hogy ami vakcina van a világon és megfelelő, elérhető legyen a magyar lakosság számára is – emelte ki.