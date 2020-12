Amíg Szlovákiában teljes zárlatot vezetnek be, Ausztriában már az üzletek is kinyitnak

Megosztás Tweet



Továbbra is a járvány megfékezése az elsődleges feladata szinte minden ország kormányának. Van, ahol már a szigorú intézkedések meghozták a várt eredményt, míg más országokban további szigorításokat kellett bevezetni a növekvő esetszámok miatt – hangzott el az M1 Híradójában.



Egyelőre nem tud úrrá lenni a járványon a szlovák kormány. Az ország egészségügyi minisztere, Marek Krajči ismét arról beszélt, hogy teljes zárlatot vezethetnek be. Akár már karácsony előtt vagy az ünnepek után. A karácsonyi szabályokról még nem született végleges döntés Szlovákiában.

Viszont hétfő hajnaltól a határon új szabályok léptek volna életbe, de végül mégsem vezették be a szigorításokat. Így egyelőre, akik ingáznak Magyarország és Szlovákia között, továbbra sem kell felmutatniuk negatív koronavírustesztet.

Eközben egyre inkább úgy tűnik, hogy a Németországban bevezetett korlátozások csak arra voltak elegendők, hogy megállítsák a vírus robbanásszerű terjedését, de ennél többre nem. Már hetek óta nem indul el lefelé a járványgörbe. Talán emiatt is

Bajorországban a tartományi kormány szerdától jóval szigorúbb szabályokat vezet be:

éjszakai kijárási tilalom lesz érvényben, és nappal is visszaköszön a tavaszról ismert „Maradj otthon!”– vagyis csak alapos indokkal hagyhatja el mindenki az otthonát, egészen január 5-ig.

Dániában is szigorításokat vezetnek be, hogy megfékezzék a koronavírus-járvány gyors terjedését. December 9-től az ország nagy részén bezárnak az éttermek, a mozik és a színházak. Az érintett iskoláknak át kell állniuk online oktatásra.

Az öt és fél milliós Dániában az elmúlt 24 órában már több, mint kétezer fertőzöttet regisztráltak, közülük háromszázhuszonnyolcan szorulnak kórházi kezelésre. A most bejelentett korlátozások január 3-ig lesznek érvényben.

Szerbiában pedig két nap alatt megtelt az új járványkórház a Belgrádhoz közeli Batajnicán. Az orvosok szerint nagy szükség volt az intézményre, mivel nagyon leterhelt az egészségügyi rendszer, egyre több a súlyos beteg, és egyre több embernek van szüksége lélegeztetőgépes kezelésre.

Járványügyi szakértők szigorításokat helyeztek kilátásba az ünnepekre, elsősorban a Nyugat-Európából hazatérők miatt. Azt javasolják, hogy a vendégmunkásoknak tegyék kötelezővé a karantént.

Ausztria és Olaszország engedményeket vezet be

Eközben Ausztriában csaknem egy hónap után véget ért a teljes zárás. Kinyitottak az üzletek, megkezdődött a tanítás az általános iskolákban, viszont maradt az éjszakai kijárási korlátozás. Gyakorlatilag a jelenleg érvényes magyarországi szabályokhoz tértek vissza. A számok alapján látszik az elmúlt hetek eredménye: napi tízezerről nagyjából a harmadára csökkent az új fertőzöttek száma az országban.

Olaszország is enyhített a járványügyi szabályozásokon. Az ország utolsó tartományát is kivették a legszigorúbb, vörös zónából. Azonban szigorítás is lesz, méghozzá az ünnepekre. December 21-től január 6-ig megtiltják a tartományok közötti utazást, karácsonykor és újév napján pedig már a városok és települések közötti közlekedést sem engedélyezik. Az ünnepek alatt 70 ezer katona és rendőr felügyeli majd a járványintézkedések betartását.

Milánóban közben ma elmarad a Scala operaház hagyományos évadnyitó premierje.

A második világháború óta csak akkor történt ilyen, amikor restaurálták a színházat. A Scala internetes előadással készül, ami az operaház történetét mutatja majd be.