A pedagógusok háromnegyede élt az ingyenes tesztelés lehetőségével

Az óvodai dolgozók, tanárok és tanítók 2,3 százaléka bizonyult fertőzöttnek a tesztelés eredménye szerint.

„Voltak szervezetek, amelyek szorgalmazták a tesztelést, a járvány dinamikája miatt ez most volt indokolt és lehetséges. Örültünk volna, ha minél nagyobb, adott esetben akár teljes körű a részvétel. (…) Ezzel együtt is azt gondolom, hogy az is eredmény, hogy az érintettek háromnegyedét tesztelni tudtuk” – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„A tesztelés eredménye szerint 2,3 százalék bizonyult fertőzöttnek. Azt gondolom, hogy ez az arány meglepetésszerűen alacsony érték. Lényegében a lakosság vélhető átfertőzöttségétől nem tér el érdemben ez az adat” – tette hozzá az államtitkár.

„Az a célzott eljárás, ahogyan haladtunk szeptember 1. óta, és az elmúlt három hónapban, azt gondolom, hogy az oktatás működőképességét ez a módszer tudta garantálni” – jelentette ki.

Az államtitkár hozzátette,

a téli szünet előtti, december 11. utáni intézkedések alakulásáról a kormány a jövő héten dönt.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is szorgalmazta a tesztelést, és most arra szólítja fel a kormányt, hogy haladéktalanul rendelje a téli szünetet mostantól, annak eredetileg tervezett végéig.

Maruzsa Zoltán úgy gondolja, hogy ez a mérés nem igazolta azt, hogy erre az intézkedésre most és ilyen módon azonnal szükség lenne.

Hozzátette, jelenleg is zajlik a tesztelés második hete, és ennek az eredményeire is kíváncsiak, hogy hogyan alakul.

„Én minden kollégát ösztönöznék, hogy teszteltesse magát, éljen a lehetőséggel”

– emelte ki Maruzsa Zoltán.

„Számunkra is egy visszajelzés, hogy hogyan alakul a második héten az átfertőzöttség. Ezek mind olyan jelzések, amelyek akár a következő év elejére is hasznos tapasztalatokkal járnak, ha kellően sokan vesznek részt ebben az akcióban” – tette hozzá Maruzsa Zoltán.

Szeptember 1-től csaknem 500 helyen iskolaőrök is segítik az iskolai erőszak elleni fellépés ügyét.

Maruzsa Zoltán véleménye szerint amikor a törvénymódosítás megtörtént, nagyon intenzív politikai, illetve társadalmi vita zajlott. Mióta az iskolaőrök a munkájukat az intézményekben megkezdték, azóta ez a vita eltűnt, és pozitív tapasztalatokról, visszajelzésekről lehet beszámolni.

„Jónéhány intézmény jelezte azóta az igényét, hogy a következő tanévre iskolaőrt szeretne kérni. Ez a legfontosabb mércéje, hogy nem szabadulni akarnak az iskolaőröktől, hanem további iskolaőröket kérnek tőlünk” – emelte ki.

