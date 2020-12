Szlávik: Bízunk abban, hogy minél többen be szeretnék magukat oltatni

Megosztás Tweet



A járvány továbbra sem csillapodik világszerte. Magyarországon is súlyos a helyzet. Bár több szakember úgy látta, hogy a platón vagyunk, az elmúlt időszakban újra megugrott a betegek száma, de már belátható közelségben van a vakcina.

„Az intézkedések hatásai is csak 2-3 hét múlva jelentkeznek. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Ha szigorítást vezetnek be akkor még jó néhány hétnek el kell telni ahhoz, hogy ez a járványügyi adatokban is látszódjon. Egyesek szerint december elején, más kutatók szerint december közepén várható egy olyan pont, amikor a napi esetszám már nem fog tovább nőni” – mondta Szlávik János, infektológus, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szlávik János kiemelte, hogy a lassulás az soha nem hirtelen, hanem fokozatosan történik. Tehát fokozatosan csökkennek a napi esetszámok, a kórházba kerülők száma, az intenzív osztályon ápoltak száma.

„Mindenképpen egy fokozatos leépülés lesz a járvány második hullámának a vége” – tette hozzá az infektológus.

Miért érdemes feliratkozni a hamarosan induló koronavírus-oltásra?

„Érdekes módon már most jelentkeznek, többnyire idős beteg emberek, hogy ők már most azonnal szeretnének feliratkozni, hiszen ők azok, az a csoport, akik nagyon jól tudják, hogy milyen veszélyben vannak. Akik idősek, krónikus betegek, többféle alapbetegségük van úgy érzem, hogy mindannyian szeretnék beoltatni magukat” – emelte ki Szlávik.

A főorvos hozzáette, ez egy jó hír, hiszen az oltás önkéntes. Az embereknek a saját egészségügyi állapotukkal kell tisztában lenni, hogy felmérjék nekik hasznos-e az oltás.

Dél-Pest Centrumkórház főorvosa elmondta,

nagyon bízik abban, hogy minél többen szeretnék megkapni ezt az oltást.

„Ügy tűnik a világ minden részén a lakosság 50-60 százalékának a beoltása 90 százalék körüli hatékonyságú oltóanyagból elegendő ahhoz, hogy ne legyen nagyobb a járvány” – tette hozzá Szlávik János.

„A jelenlegi kutatások egyelőre fázis 3 stádiumban vannak, az azt jelenti, hogy több 10 ezer embert beoltva, körülbelül az első 50-100 koronavírus fertőzést megjelenően előzetes eredményt hoznak. Az 50 százalék hatékonyságú oltás már ebben az esetben megfelelő lenne” – mondta a főorvos.

Szlávik János hozzátette, a jelenlegi adatok rendkívül biztatóak. Magyarországra négy–öt féle védőoltás fog érkezni.

Hogyan döntsük el melyiket válasszuk?

Egyelőre ezek a védőoltási kísérletek nem tudnak minden részletre kiterjedni. Abban egy-két vakcina élen jár, hogy az idős betegeknél is ugyan olyan hatékony legyen, mint a fiatal egészséges embereknél.

„Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy ki, melyiket szeretné beadatni, de az a jó védőoltás, ami már itt van. Abban mindenki biztos lehet, hogy

a hatékonysága az megfelelő lesz, és a biztonsága is”

– mondta az infektológus.

A főorvos kiemelte, ezek az oltóanyagok már átestek a fázis 1–2 biztonságossági vizsgálatokon, melyek azt hivatottak eldönteni, hogy okozhatnak-e valamilyen egészségügyi károsodást ezek a védőoltások.

„Egy oltás megítéléséhez hónapokra, évekre van szükség, de ebben a járványügyi helyzetben a világ nem engedheti azt meg magának, hogy éveket várjon egy valóban hatékony védőoltás bevezetésére” – jelentette ki Szlávik János

A tömeges tesztelés első körét értékelte az infektológus

„A gyorstesztekkel való szűrés célzott csoportokban, ez üdvözlendő, de ezek a tesztek szinte mindig csak antigént, tehát enyhe tüneteket mutató embernél, ritkábban tünetmentes embereknél pozitívak. Tudni kell, hogy ezek a tesztek nem annyira megbízhatóak mint a PCR tesztek, melyek széleskörűen alkalmazhatóak, viszont mint szűrés mindenképpen hasznosak” – véleményezte a tömeges tesztelés első körét Szlávik János

Szlávik kiemelte, a szűrésnek minden formája hasznos, pláne akkor, ha egy olyan intézkedéssel párosul, hogy a pozitív tesztet mutató embereket izolálják, ezzel megakadályozva, hogy esetleg tovább fertőzzenek.

