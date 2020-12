Sokkal többnek tűnik, de egy éve élünk a koronavírussal

Habár a világ csak az év elején szembesült a koronavírussal, de a Lancet orvosi folyóirat tanulmánya szerint az első ismert páciensnél a betegség tünetei 2019. december 1-jén, tehát éppen egy éve jelentek meg a kínai Vuhanban.

2019. december 31-én a kínai egészségügyi hatóságok ismeretlen etiológiájú tüdőgyulladás-járvány kitöréséről tájékoztatták az Egészségügyi Világszervezetet (WHO). Néhány nappal később a WHO pekingi regionális irodája értesítést kapott Vuhanból ismeretlen okú tüdőgyulladásos betegek csoportjáról.

A koronavírus azonban addigra már megjelent Európában és a világ más részein. A helyzet február végére kezdett kritikussá válni, Olaszországban például február 24-én vesztegzár alá helyeztek több északi tartományt.

Magyarországon a legtöbb európai országhoz képest később, március 4-én jelent meg a vírus, ekkor két fertőzött iráni diákot azonosítottak. A kormány már jóval az eset előtt, január 31-én felállította a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzset. (Ekkor még csak ideiglenes elnevezése volt a vírusnak, amit a WHO február 11-én SARS-CoV-2 néven azonosított, az általa okozott fertőző betegség neve Covid–19 lett). Ezután itthon is és a világ többi részén is felgyorsultak az események.

A kormány elfogadta az operatív törzs javaslatát, és lemondta a március 15-i központi ünnepséget, és elmaradtak országosan is a nemzeti ünnepen a megemlékezések.

Kezdetben csak az egyetemek zártak be (a hallgatók távoktatásban az interneten keresztül tanultak), majd korlátozások léptek életbe, zárt térben 100 fő (pl. színházak, mozik), nyílt téren 500 fő (pl. sportesemények) tartózkodhatott együtt. Később fokozatosan zártak be az éttermek, a színházak, a mozik, a múzeumok, szüneteltek a sportesemények. Az iskolák is átálltak a digitális oktatásra. Március 28-án kijárási korlátozás lépett életbe. Megállt az élet.

Hasonló folyamatok zajlottak le világszerte, március 17-én a labdarúgó Európa-bajnokságot, egy héttel később a nyári olimpia megrendezését halasztották el. A hónap végére pedig egyre riasztóbb felvételek jelentek meg például az olaszországi Bergamóból, ahol már a katonaság segített elszállítani a halottakat, mert a halottasházak megteltek. Hirtelen annyi koronavírus-fertőzött beteg lett, hogy sok kórházban a földön feküdtek az emberek.

It doesn’t exist a word to define this image.

Those military trucks across Bergamo are carrying coffins to other cities of Lombardy region so to proceed with cremation process, as the city and cemetery morgue can’t take the overload.

This is how far #coronavirus went pic.twitter.com/SkvdLZdlic

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 18, 2020