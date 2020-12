Koronavírus-napló: Ez egy soha nem tapasztalt, furcsa érzés, tényleg nem egy sima vírus

Megosztás Tweet



A hirado.hu olvasója elmesélte elhúzódó küzdelmét a koronavírussal.

Sokan szerencsére sosem tudják meg, mivel jár az év legnagyobb csapása. A hirado.hu egyik olvasója, Gergely azonban elmesélte küzdelmét a koronavírussal. Szerencsére nem került kórházba, nem is fertőz, de tünetei hosszan elhúzódnak. Soha nem gondolta volna, hogy ennyire megszenvedi a betegséget, így a mostani, negyvenedik születésnapja sem a kerek évforduló miatt marad emlékezetes.

Igazán soha nem voltam beteg korábban, tíz éve volt utoljára egy nagyobb megfázásom, ami hosszan elhúzódott – mondta a hirado.hu-nak, és hozzátette, a vírus megjelenése óta komolyan veszi a javaslatokat és az előírásokat. Folyton maszkot hordott, rendszeresen kezet mosott, és minden megvásárolt terméket fertőtlenített otthon.

Fogalmam sincs hol kaphattam el. A tünetek bő négy hete kezdődtek, egy délután kicsit kapart a torkom, köhögtem párat, ennyi. Aznap éjjel belázasodtam, rázott a hideg, és onnantól bő két héten át folyamatosan magas lázam volt. Erős lázcsillapítót szedtem 4-5 óránként, ennek hatására ment le 37,5 fokra a lázam, de lejjebb soha. Amennyiben nem vettem be 4-5 óra után újabb lázcsillapítót, felment 39,6-ig is. Háziorvosommal folyamatosan konzultáltam, lázcsillapítást és pihenést javasolt, mást nem tud tenni – mesélte.

Szerencsére a tüdőm nem szúrt olyan mértékben, hogy kórházi ellátásra szorultam volna, de féltem, hogy tüdőgyulladásom lesz.

A láz után két nappal kezdődött az erős köhögés, és enyhe fájdalom a tüdőmben, amikor köhögtem. A harmadik napon teljes íz- és szagvesztés következett, tényleg semmilyen ízt és illatot nem éreztem. Ez egy hét után kezdett enyhülni, és így bő négy hét után is maximum 50 százalékos, például nem tudom megkülönböztetni a narancsos tiktakot a mentolostól. Ezenfelül folyamatosan visszatérő fejfájás is van. Bő két hét volt, mire a láz elkezdett 37,5 alá menni, és három hétnek kellett eltelnie, hogy napközben ne kelljen lázcsillapítót bevennem, addig folyamatosan szedtem, különben 39 fölé ment a lázam – mondta Gergely, aki arról is beszélt, hogy folyamatosan küzd a vírussal.

Az egyik legrosszabb tünet még a fáradtság. Ez állandó, és nem múlik. Hiába alszom 10-12 órákat, úgy érzem, hogy nem pihentem semmit. Így egy hónap után is erősen köhögök, folyamatosan fáradt vagyok. A vírus a munkámban teljesen visszavetett, az első naptól kezdve nem tudtam dolgozni, 38+ fokos lázzal és fejfájással nehéz is, így betegszabadságra kellett mennem, és most egy hónap után tudok visszatérni a munkába. Nem tudok megfertőzni senkit – mondta Gergely –, de még közel sem érzem magam gyógyultnak. Ez egy soha nem tapasztalt, furcsa érzés, tényleg nem egy sima vírus, amiből pár nap alatt kigyógyul az ember. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy vegye komolyan a szabályokat, mert nem tudhatja senki, hogy milyen lefolyású lesz nála a betegség. Én abban bízom, hogy hamarosan ez az egész már csak egy rossz emlék marad, és újra visszatérnek teljesen az ízek és a szagok. Az első dolgom az lesz, hogy megkóstoljam anyukám rakott krumpliját.

A címlapfotó illusztráció.