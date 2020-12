Kiszivárgott dokumentumok: hamis járványügyi adatokkal verte át a világot Kína

Hupej tartomány egészségügyi hatóságai által készített, belső felhasználásra szánt, titkos dokumentumokat tett közzé a CNN. A hupeji betegségmegelőzési központból 117 oldalnyi, eddig ismeretlen dokumentum szivárgott ki. A bennük lévő adatok a 2019 október és 2020 április közötti időszakot ölelik fel. Cikkünk frissül.

A dokumentumokból kiderül többek között, a járvány Hupej tartományban már decemberben jelen volt. Ezen kívül az is világossá válik, hogy a járvány korai szakaszában Kína sokkal derűlátóbb adatokat közölt a fertőzöttek számáról, a járvány terjedéséről a nagyvilág fele, mint az a valóságban volt. Februárban például a hivatalos adatok szerint 3900 koronavírus-fertőzöttet tartottak nyilván Kínában, azonban a belső adatok ennek a számnak több mint kétszeresét tartalmazták. Tehát Kína hamis adatokat közölt.

A CNN által közzétett adatok rávilágítanak arra is, hogy a kínai illetékesek átlagosan háromhetes csúszásban voltak az új esetek diagnosztizálásában.

A kiszivárgott dokumentumok szerint – amelyben már járványként nevezték meg a tömeges megbetegedést – 2019 decemberében nem csupán Vuhanban volt jelen egy bizonyos influenzavírus, hanem a szomszédos, négymilliós Jicsang és a kétmilliós Xianning városában is. Bár a dokumentum alapján nem világos, milyen közvetlen kapcsolat állhat a koronavírus kitörése és a Hupej tartományban tapasztalt tömeges influenzamegbetegedések között, de az utóbbival kapcsolatban mindeddig nem voltak hozzáférhető információk a nyilvánosság számára.

A járványügyi hatóság védőöltözetet viselő munkatársai egy kórház intenzív osztályát készítik elő a tüdőgyulladást okozó új koronavírussal fertőzöttek fogadására a járvány gócpontjában, a kelet-kínai Hupej tartomány székhelyén, Vuhanban 2020. február 24-én. (Forrás: MTI/EPA/Si Cse)

Mindeddig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem kaptak teljes hozzáférést Hupej tartomány kórházi adataihoz, de múlt héten a kínai kormányzat a szervezet munkatársait arról biztosította, hogy hamarosan személyesen tekinthetik meg a helyzetet a nyomozásuk részeként.

A CNN egy magát megnevezni nem akaró forrástól szerezte be az információkat, aki a kínai egészségügyben dolgozik, és kötelességének érezte, hogy az igazságról tájékoztassa a külvilágot, amit mindaddig cenzúráztak.

A CNN egy 2020. február 10.-i nyilvánosságra hozott és most megszerzett adatok közötti különbségen mutatja be, hogy a kínai hatóságok hogyan tájékoztatták félre a nyilvánosságot. Ezek alapján február 10-én összesen 3911 új esetről számoltak be hivatalosan, miközben a saját, belső adataik szerint 5918 eset volt Hupej tartományban. A publikált adatok számait két kategóriára, míg a belsős használatra készültek számait három kategóriára osztották: a 3911 fős adat 2097 megerősített és 1814 koronavírus-gyanús esetből adódott össze, míg a jóval magasabb 5918 fős adat 2345 megerősített, 1796 gyanús és 1772 klinikailag is diagnosztizált esetből adódott össze.

A CNN által megkérdezett szakértők szerint mindez azt mutatja, hogy

a nyilvánosságra hozott számok jóval visszafogottabb képet mutatnak a járvány terjedéséről, mint ami a valóságban volt tapasztalható, egyben az adatok minősége rámutat arra is, milyen zavaros, összetett és kaotikus volt a helyzet idén februárban.

A kínai hatóságok február közepére módosítottak a riporting-rendszerükön és a klinikailag megerősített eseteket immáron a megerősített esetek alá sorolták. Hupej tartomány egészségügyi felsővezetői közül többet el is távolítottak.

A CNN 2020. március 7.-i adatokkal illusztrálta a halálesetekkel kapcsolatos adatokban mutatkozó eltéréseket. A tartomány által nyilvánosan lejelentett adatok szerint 2986-an haltak meg ekkora a koronavírus miatt, azonban a belső jelentések szerint 3456, a koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset volt már. A március 7-i új halálesetekben is hasonló eltérések mutatkoznak: míg a nyilvánosság felé 83 halálesetről számoltak be, addig ez a saját, belső adataik szerint 115 volt valójában.

A hírcsatorna által megszerzett dokumentumok szerint a tesztelés már a járvány „hivatalos” kezdetekor is pontatlan volt. A korábbi, SARS-vírus azonosítására használt tesztek alkalmatlannak bizonyultak a Covid-19 szűrésére, általában hamis negatív eredményt produkáltak. Bár a PCR-teszt a vírus jelenlétének azonosítására a legalkalmasabb, Kína a már megerősített, fertőzött betegeken végzett tesztjeiknél is csak 30-50 százalékos eredménnyel tudták a vírust detektálni.

A címlapfotó illusztráció.