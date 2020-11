Szlávik: Az a jó oltás, ami leghamarabb elérhető, biztonságos és megvéd a vírus ellen

Megosztás Tweet



Azt nem tudjuk megmondani, hogy az Európai Unió által eddig lekötött négyféle koronavírus-oltás közül melyiket kapják meg a magyar emberek, de amit végül Magyarországon engedélyezni fognak, azok közül mindegyik biztonságos és hatékony lesz – jelentette ki Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1 Ma este című műsorában vasárnap.

Szlávik János kifejtette: számos országban kísérleteznek olyan vakcinával, amely az influenzaoltáshoz hasonlóan legyengíti, inaktiválja a vírust. Ezeknek az oltásoknak az egyszerűsége a legfontosabb, viszont nem érik el a megfelelő hatást.

„A világ elindult az innovatív fejlesztések útján, és különleges úgynevezett hírvivő vakcinákat, illetve teljesen ártalmatlan nátha- vagy felső légúti vakcinák módosított változatait adják be az embereknek” – fogalmazott.

Úgy tűnik, hogy mindegyik ilyen innovatív módszer hatékony – szögezte le a szakember. Ezeket az új koronavírus-oltóanyagokat nem csak most, 2020 január elején kezdték el fejleszteni, hanem jóval korábban, például az ebola ellen is már hatékonyan alkalmazták. Sőt! Kongóban sikerült megakadályozni az ebolajárvány kitörését egy hasonló oltással.

„Az a jó oltás, ami már rendelkezésünkre áll, és minél hamarabb megkapja az ország, annál jobb lesz mindenkinek”

– fogalmazott Szlávik János.

A szakember kifejtette, hogy az új típusú koronavírus állandóan változik, ezért többször is el lehet kapni.

„A tudomány jelenlegi állása szerint egy genetikai állományában módosított vírust el lehet kapni körülbelül öt-hat hónappal az első fertőzés után. Azonban a második fertőzés általában sokkal enyhébb, mint az első, és nem befolyásolja a vakcinák által kiváltott ellenválaszt” – mondta Szlávik János.

A vírusok által okozott genetikai mutációk egyelőre nem mutatnak olyan változásokat, amelyek a védőoltásokkal szembeni ellenállásra utalnának. Az infektológus szerint ez

azért jó hír, mert azt erősítik, hogy az újonnan kifejlesztett védőoltások valamennyi, a Földön cirkuláló koronavírus ellen hatékonyak.

Az influenza esetében is megfigyelhető, hogy minden évben más és másfajta vírusok támadnak az emberiségre. Hozzá hasonlóan a koronavírus is képes kijátszani ezt a védelmet. Ennek egyelőre nincs jele, de az esetleges genetikai változásokra, mutációkra figyelni kell – mutatott rá Szlávik János.

Hangsúlyozta:

„A kutatások jelentős része arra irányul, hogy az ilyen és hasonló világjárványokat már a kezdeti mutációk során meg tudjuk akadályozni.”

A koronavírus-tagadók meggyőzéséről szólva Szlávik János kifejtette: nagyon nehéz ellenük felvenni a harcot, „de aki látja a számokat, látja, hogy folyamatosan növekszik a fertőzöttek és az intenzív osztályon fekvők száma, a halottak száma, azoknak nagyon nehéz elhinni azt, hogy ez a vírus nem veszélyes”. A koronavírus ugyanis nemcsak a tüdőt és a különböző szervrendszereket támadja meg, hanem az immunrendszert is.

„Látjuk, hogy sokszor teljesen egészséges, középkorú vagy fiatalabb embereknél is képes akár halált is okozni. Az idős, krónikus betegséggel rendelkező emberek is korábban halnak meg, mint kellett volna. Mindez azt mutatja, hogy egy nagyon-nagyon veszélyes vírusról beszélünk, ezért a vírustagadókat meg kell győzni arról: ne mondják azt, hogy a koronavírus egy 'közönséges nátha', amikor ennek következtében sokkal többen halnak meg Európában, mint az egyszerű influenzában" – mondta Szlávik János a Ma este műsorában.

A címlapfotó illusztráció.